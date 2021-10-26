Cricket

Pakistan put New Zealand into bat in T20 World Cup match

AFP
Sharjah, United Arab Emirates
Pakistan put New Zealand into bat in T20 World Cup match

Pakistan captain Babar Azam won the toss and sent New Zealand into bat in the Twenty20 World Cup Super-12 match in Sharjah on Tuesday.

Pakistan, champions in 2009, kept the same team that beat arch-rivals India by 10 wickets in Dubai on Sunday.

New Zealand, playing their first game in the tournament, were jolted by a calf injury to spearhead Lockie Ferguson minutes before the match.

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Ferguson is ruled out of the World Cup and his replacement Adam Milne can only be selected once approval is granted by the International Cricket Council technical committee.

Squads: Pakistan: Babar Azam (captain), Mohammad Rizwan, Fakhar Zaman, Mohammad Hafeez, Shoaib Malik, Asif Ali, Shadab Khan, Imad Wasim, Hasan Ali, Haris Rauf, Shaheen Shah Afridi

New Zealand: Kane Williamson (captain), Martin Guptill, Devon Conway, Glenn Phillips, Jimmy Neesham, Tim Seifert, Daryl Mitchell, Mitchell Santner, Tim Southee, Trent Boult, Ish Sodhi

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