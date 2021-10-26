Pakistan put New Zealand into bat in T20 World Cup match

Ferguson is ruled out of the World Cup and his replacement Adam Milne can only be selected once approval is granted by the International Cricket Council technical committee.
Squads: Pakistan: Babar Azam (captain), Mohammad Rizwan, Fakhar Zaman, Mohammad Hafeez, Shoaib Malik, Asif Ali, Shadab Khan, Imad Wasim, Hasan Ali, Haris Rauf, Shaheen Shah Afridi
New Zealand: Kane Williamson (captain), Martin Guptill, Devon Conway, Glenn Phillips, Jimmy Neesham, Tim Seifert, Daryl Mitchell, Mitchell Santner, Tim Southee, Trent Boult, Ish Sodhi