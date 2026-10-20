Several MoUs likely to be announced during PM's visit to Japan
Several memorandums of understanding (MoUs) or cooperation agreements may be announced between Bangladesh and Japan during Prime Minister Tarique Rahman’s visit, covering trade, agriculture, fisheries, human resource development and skills enhancement, and private aviation, among other areas.
Foreign Secretary Asad Alam Siam disclosed this at a press conference organised by the Ministry of Foreign Affairs on Tuesday afternoon ahead of the prime minister’s visit to Japan.
Prime Minister Tarique Rahman is scheduled to leave for Japan on 26 October for a four-day visit.
His delegation will include Finance Minister Amir Khasru Mahmud Chowdhury, Commerce Minister Moktadir Chowdhury, State Minister for Foreign Affairs Humaiun Kobir and State Minister for Power and Energy Anindya Islam Amit, among others.
More to follow…