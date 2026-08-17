Mohammed bin Salman invites Tarique Rahman to visit Saudi Arabia
Saudi Crown Prince and Prime Minister Mohammed bin Salman bin Abdulaziz Al Saud has invited Prime Minister Tarique Rahman to visit Saudi Arabia.
Saudi Ambassador to Bangladesh Abdullah Zafer H bin Abiyah handed over the invitation letter to the Prime Minister today, Monday during a meeting with him at the Prime Minister’s Cabinet Division office in the Bangladesh Secretariat here, said Prime Minister’s Deputy Press Secretary Shahadat Shadhin.
Foreign Minister Khalilur Rahman and Prime Minister Adviser on Foreign Affairs Humaiun Kobir were present at the meeting.