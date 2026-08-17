Government

Mohammed bin Salman invites Tarique Rahman to visit Saudi Arabia

BSS
Dhaka
Abdullah Jafer H Bin Abiyah, the Saudi Arabian Ambassador to Bangladesh met with Prime Minister Tareq Rahman in Dhaka on 17 August 2026.PMO

Saudi Crown Prince and Prime Minister Mohammed bin Salman bin Abdulaziz Al Saud has invited Prime Minister Tarique Rahman to visit Saudi Arabia.

Saudi Ambassador to Bangladesh Abdullah Zafer H bin Abiyah handed over the invitation letter to the Prime Minister today, Monday during a meeting with him at the Prime Minister’s Cabinet Division office in the Bangladesh Secretariat here, said Prime Minister’s Deputy Press Secretary Shahadat Shadhin.

PMO

Foreign Minister Khalilur Rahman and Prime Minister Adviser on Foreign Affairs Humaiun Kobir were present at the meeting.

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