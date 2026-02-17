13th parliament
BNP names ministers, state ministers in new cabinet, Khalilur, Ishraque, Shama Obaed included
The Bangladesh Nationalist Party (BNP) winners of the 13th parliament election have taken oath as members of parliament. The members of the new cabinet will take oath this Tuesday afternoon at the South Plaza of the parliament complex.
Among them, 25 will be full ministers and 24 will be state ministers. A new 50-member cabinet is being formed under the leadership of Tarique Rahman.
Who are becoming full ministers
Mirza Fakhrul Islam Alamgir
Amir Khasru Mahmud Chowdhury
Salahuddin Ahmed
Iqbal Hasan Mahmud (Tuku)
Major (retd.) Hafiz Uddin Ahmed
AZM Zahid Hossain
Khalilur Rahman (technocrat)
Abdul Awal Mintoo
Kazi Shah Mofazzal Houssain Kaikobad
Mizanur Rahman Minu
Nitai Roy Chowdhury
Khandaker Abdul Muktadir
Ariful Haque Choudhury
Zahir Uddin Swapon
Mohammad Amin ur Rashid (technocrat)
Afroza Khanam (Rita)
Shahid Uddin Chowdhury Anee
Asadul Habib Dulu
Md Asaduzzaman
Zakaria Taher
Dipen Dewan
ANM Ehshanul Hoque Milon
Sardar Sakhawat Hossain (Bakul)
Fakir Mahbub Anam (Swapan)
Sheikh Rabiul Alam
Who are becoming state ministers
M Rashiduzzaman Millat
Anindya Islam Amit
Md Shariful Alam
Shama Obaed Islam
Sultan Salahuddin Tuku
Kaiser Kamal
Farhad Hossain Azad
Aminul Haque (technocrat)
Mir Mohammad Helal Uddin
Habibur Rashid
Md Rajib Ahsan
Md Abdul Bari
Mir Shahe Alam
Junaid Saki
Ishraq Hossain
Farzana Sharmin
Sheikh Faridul Islam
Nurul Haque
Yaser Khan Chowdhury
AK Iqbal Hossain
MA Muhit
Ahmed Sohel Manzur
Bobby Hajjaj
Ali Newaz Mahmud Khaiyam