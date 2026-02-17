Government

13th parliament

BNP names ministers, state ministers in new cabinet, Khalilur, Ishraque, Shama Obaed included

Staff Correspondent
Dhaka
Khalilur Rahman, Ishraque Hossain and Shama Obaed

The Bangladesh Nationalist Party (BNP) winners of the 13th parliament election have taken oath as members of parliament. The members of the new cabinet will take oath this Tuesday afternoon at the South Plaza of the parliament complex.

Among them, 25 will be full ministers and 24 will be state ministers. A new 50-member cabinet is being formed under the leadership of Tarique Rahman.

Who are becoming full ministers

Mirza Fakhrul Islam Alamgir

Amir Khasru Mahmud Chowdhury

Salahuddin Ahmed

Iqbal Hasan Mahmud (Tuku)

Major (retd.) Hafiz Uddin Ahmed

AZM Zahid Hossain

Khalilur Rahman (technocrat)

Abdul Awal Mintoo

Kazi Shah Mofazzal Houssain Kaikobad

Mizanur Rahman Minu

Nitai Roy Chowdhury

Khandaker Abdul Muktadir

Ariful Haque Choudhury

Zahir Uddin Swapon

Mohammad Amin ur Rashid (technocrat)

Afroza Khanam (Rita)

Shahid Uddin Chowdhury Anee

Asadul Habib Dulu

Md Asaduzzaman

Zakaria Taher

Dipen Dewan

ANM Ehshanul Hoque Milon

Sardar Sakhawat Hossain (Bakul)

Fakir Mahbub Anam (Swapan)

Sheikh Rabiul Alam

Who are becoming state ministers

M Rashiduzzaman Millat

Anindya Islam Amit

Md Shariful Alam

Shama Obaed Islam

Sultan Salahuddin Tuku

Kaiser Kamal

Farhad Hossain Azad

Aminul Haque (technocrat)

Mir Mohammad Helal Uddin

Habibur Rashid

Md Rajib Ahsan

Md Abdul Bari

Mir Shahe Alam

Junaid Saki

Ishraq Hossain

Farzana Sharmin

Sheikh Faridul Islam

Nurul Haque

Yaser Khan Chowdhury

AK Iqbal Hossain

MA Muhit

Ahmed Sohel Manzur

Bobby Hajjaj

Ali Newaz Mahmud Khaiyam

