Bangladesh

Chief Adviser, Malaysian PM hold bilateral talks

BSS
Kuala Lumpur
Bangladesh Chief Adviser Professor Muhammad Yunus and Malaysian Prime Minister Anwar Ibrahim hold a bilateral meeting in Putrajaya on 12 August 2025Facebook page Chief Adviser GOB

Malaysian Prime Minister Anwar Ibrahim and Bangladesh Chief Adviser Professor Muhammad Yunus held a bilateral meeting in Putrajaya, Malaysia Tuesday morning.

Earlier, Anwar Ibrahim received Professor Yunus in Putrajaya and shared a moment ahead of their bilateral meeting.

The Chief Adviser inspected the parade as national anthems of both the countries are played, Chief Adviser’s Deputy Press Secretary Abul Kalam Azad Majumder said.

Bangladesh Chief Adviser Professor Muhammad Yunus and Malaysian Prime Minister Anwar Ibrahim lead their respective countries in a bilateral meeting in Putrajaya on 12 August 2025
Facebook Page Chief Adviser GOB

Chief Adviser Prof Yunus arrived in Malaysia on Monday on a three-day state visit.

Follow the Google news channel to get Prothom Alo's latest news
Read more from Bangladesh