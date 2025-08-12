Chief Adviser, Malaysian PM hold bilateral talks
Malaysian Prime Minister Anwar Ibrahim and Bangladesh Chief Adviser Professor Muhammad Yunus held a bilateral meeting in Putrajaya, Malaysia Tuesday morning.
Earlier, Anwar Ibrahim received Professor Yunus in Putrajaya and shared a moment ahead of their bilateral meeting.
The Chief Adviser inspected the parade as national anthems of both the countries are played, Chief Adviser’s Deputy Press Secretary Abul Kalam Azad Majumder said.
Chief Adviser Prof Yunus arrived in Malaysia on Monday on a three-day state visit.