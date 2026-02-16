13th parliamentary election: 99 MPs elected for first time
As many as 99 candidates from different political parties, including Bangladesh Nationalist Party (BNP) chairman Tarique Rahman, have won victory after participating for the first-time in the Jatiya Sangsad (JS) elections held on 12 February.
In the polls, as many as 10 young leaders of the second generation, successors of senior BNP leaders, have won the 13th general polls getting nomination from the BNP with the ‘Sheaf of Paddy’, according to election commission (EC).
The BNP-led by its chairman Tarique Rahman is going to form the government shortly as the party achieved a landslide victory for the fourth time after a long 20 years.
The party’s candidates have won the majority of the 299 seats as BNP-led alliance got 212, Jamaat-led alliance bagged 77 seats, Islami Andolan Bangladesh (IAB)-one while Independent and others candidates obtained victory in 7 seats.
Newly elected lawmakers are: from Dhaka-17 and Bogra-6 BNP chairman Tarique Rahman, Dhaka-1 Khandaker Abu Ashfaq, Dhaka-6 Engineer Ishraq Hossain, Dhaka-7 Hamidur Rahman Hamid, Dhaka-9 Habibur Rashid Habib, Dhaka-10 Sheikh Rabiul Alam Robi, Dhaka-13 Bobby Hajjaj, Dhaka-18 SM Jahangir Hossain, Natore-1 Farzana Sharmin, Dinajpur-6 Dr. AZM Zahid Hossain, Faridpur-3 Nayab Yusuf Chowdhury, Faridpur-4 Shahidul Islam Babul, Mymensingh-10 Mohammad Akhtaruzzaman Bachchu, Chittagong-5 Mir Mohammad Helal, Chittagong-7 Hummam Quader Chowdhury, Chittagong-10 Sayeed Al Noman, Khulna-3 Rakibul Islam Bakul, Khulna-4 Azizul Bari Helal, Comilla-10 Principal Selim Bhuiyan, Sirajganj-3 Aynul Haque, Sirajganj-5 Amirul Islam Khan, Sirajganj-6 MA Muhith, Jessore-3 Anindya Islam Amit, Jhenaidah-1 Advocate Md. Asaduzzaman, Sunamganj-1 Kamruzzaman Kamrul, Sunamganj-3 Mohammad Qaysor Ahmed, Habiganj-1 Dr Reza Kibria, Bhola-4 Nurul Islam Nayan, Patuakhali-3 Nurul Haque Nur, Patuakhali-4 ABM Mosharraf Hossain, Barisal-4 Rajib Ahsan, Gopalganj-1 Selimuzzaman Selim, Gopalganj-2 KM Babar, Gopalganj-3 SM Jilani, Gaibandha-4 Mohammad Faruk Alam Sarkar, Naogaon-1 Mohammad Mostafizur Rahman, Naogaon-3 Fazle Huda Babul, Naogaon-4 Ekramul Bari Tipu, Naogaon-6 Sheikh Mohammad Rezaul Islam, Rajshahi-5 Professor Nazrul Islam, Pabna-5 Mohammad Shamsur Rahman Shimul Biswas, Kishoreganj-6 Shariful Alam, Gazipur-Mujibur Rahman, Gazipur-2 constituency M Manjurul Karim Rony, Gazipur-3 Professor Dr. SM Rafiqul Islam Bachchu, Narayanganj-1 Mostafizur Rahman Bhuiyan Dipu, Narayanganj-2 Nazrul Islam Azad, Narayanganj-3 Md Azharul Islam Mannan, Narayanganj-5 Md Masuduzzaman, Shariatpur-1 Syeed Ahmed Aslam, Sylhet-1 Abdul Mukhtadir, Sylhet-2 Tahsina Rushdir Luna, Sylhet-3 Mohammad Abdul Malik, Sylhet-6 Emran Ahmed Chowdhury, Moulvibazar-2 Sawkat Hossain Saku, Habiganj-2 Abu Mansur Sakhawat Hasan Jibon, Habiganj-4 SM Faisal, Brahmanbaria-1 SA Hannan, Brahmanbaria-6 Junaid Saki, Brahmanbaria-5 Md. Abdul Mannan, Comilla-5 Md. Jasim Uddin, Noakhali-5 constituency Mohammad Fakhrul Islam, Panchagarh-2 Farhad Hossain Azad, Laxmipur-1 Shahadat Hossain Selim, Feni-1 Rafiqul Islam Majnu, Feni-3 Abdul Awal Mintu, Netrokona-1 Barrister Kaiser Kamal, Netrokona-2 Dr. Md. Anwarul Haque, Madaripur-3 Anisur Rahman Talukder, Munshiganj-2 Abdus Salam Azad, Munshiganj-3 Kamruzzaman Ratan, Shariatpur-3 Nuruddin Ahmed Apu, Manikganj-3 Afroza Khanam and others. They are from the BNP tickets.
The candidates who achieved victory in the polls in the tickets of Bangladesh Jamaat-e-Islami are: Dhaka-4 Syed Zainul Abedin, Dhaka-5 Mohammad Kamal Hossain, Dhaka-12 Md Saiful Alam, Dhaka-14 Barrister Mir Ahmad Bin Kasem Arman, Dhaka-15 Dr. Shafiqur Rahman, Dhaka-16 Colonel Abdul Baten, Mymensingh-6 Professor Kamrul Hasan Milon, Patuakhali-2 Shafiqul Islam Masud, Netrokona-5 Masum Mostafa, Gazipur-4 Salah Uddin, Pirojpur-1 Masud Sayedee, Kushtia-3 Md. Amir Hamza, Chuadanga-1 Md Masud Parvez, Chuadanga-2 Md Ruhul Amin and others.
MPs from the National Citizen Party (NCP) are: Dhaka-11 Nahid Islam, Noakhali-6 Abdul Hannan Masud, Cumilla-4 Hasnat Abdullah, Rangpur-4 Akhtar Hossain, Narayanganj-4 Abdullah Al Amin, Kurigram-2 Dr Atiq Mujahid and others.
Maulana Mahmudul Hossain Waliullah of Islami Andolan Bangladesh elected MP from Barguna-1 Constituency.
Independent candidate are: Kishoreganj-5 Sheikh Mujibur Rahman, Chandpur-4 Abdul Hannan, Mymensingh-1 Salman Omar and Dinajpur-5 independent candidate AZM Rezwanul Haque.
The above mentioned MPs are going to be sworn in within a day or two, said a source of Cabinet division.