13th parliamentary election

BNP fields candidates in 36 more constituencies

Staff Correspondent
Dhaka
BNP Secretary General Mirza Fakhrul Islam Alamgir announces the list of candidates for 36 more constituencies at a press conference at the BNP Chairperson’s office in Gulshan, Dhaka, 4 December 2025.Prothom Alo

The BNP has announced candidates for 36 more constituencies in the 13th parliamentary election.

BNP Secretary General Mirza Fakhrul Islam Alamgir made this announcement at a press conference at the BNP Chairperson’s office in Gulshan, Dhaka, at 3:45 pm today, Thursday.

BNP Standing Committee member Nazrul Islam Khan was also present.

The constituencies are: Thakurgaon-2, Dinajpur-5, Naogaon-5, Natore-3, Sirajganj-1, Jashore-5, Narail-2, Khulna-1, Patuakhali-2, Barishal-3, Jhalakathi-1, Tangail-5, Mymensingh-4, Kishoreganj-1, Kishoreganj-5, Manikganj-1, Munshiganj-3, Dhaka-7, Dhaka-9, Dhaka-10, Dhaka-18, Gazipur-1, Rajbari-2, Faridpur-1, Madaripur-1, Madaripur-2, Sunamganj-2, Sunamganj-4, Sylhet-4, Habiganj-1, Cumilla-2, Chattogram-3, Chattogram-6, Chattogram-9, Chattogram-15, and Cox’s Bazar-2.

Candidates by constituency

Thakurgaon-2: Abdus Salam

Dinajpur-5: AKM Kamruzzaman

Naogaon-5: Zahidul Islam Dhalu

Natore-3: Md Anwarul Islam

Sirajganj-1: Selim Reza

Jashore-5: M Iqbal Hossain

Narail-2: Md Monirul Islam

Khulna-1: Amir Ejaz Khan

Patuakhali-2: Md Shahidul Alam Talukder

Barishal-3: Zainal Abedin

Jhalakathi-1: Rafiqul Islam Jamal

Tangail-5: Sultan Salahuddin Tuku

Mymensingh-4: Md Abu Wahab Akand Walid

Kishoreganj-1: Md Mazharul Islam

Kishoreganj-5: Sheikh Mujibur Rahman

Manikganj-1: S A Jinnah Kabir

Munshiganj-3: Md Kamruzzaman

Dhaka-7: Hamidur Rahman

Dhaka-9: Habibur Rashid

Dhaka-10: Sheikh Robiul Alam

Dhaka-18: SM Jahangir Hossain

Gazipur-1: Md Mojibur Rahman

Rajbari-2: Md Harun-or-Rashid

Faridpur-1: Khondaker Nasir Ul Islam

Madaripur-1: Nadia Akhter

Madaripur-2: Jahandar Ali Khan

Sunamganj-2: Nasir Hossain Chowdhury

Sunamganj-4: Nurul Islam

Sylhet-4: Ariful Haque Chowdhury

Habiganj-1: Reza Kibria

Cumilla-2: Md Selim Bhuiyan

Chattogram-3: Mostafa Kamal Pasha

Chattogram-6: Gias Uddin Quader Chowdhury

Dhaka-9: Mohammad Abu Sufian

Chattogram-15: Nazmul Mostafa Amin

Cox’s Bazar-2: Alamgir Mahfuz Ullah Farid

Earlier, on 3 November, the BNP had announced candidates for 237 constituencies. There are 300 seats in the national parliament.

