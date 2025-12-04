13th parliamentary election
BNP fields candidates in 36 more constituencies
The BNP has announced candidates for 36 more constituencies in the 13th parliamentary election.
BNP Secretary General Mirza Fakhrul Islam Alamgir made this announcement at a press conference at the BNP Chairperson’s office in Gulshan, Dhaka, at 3:45 pm today, Thursday.
BNP Standing Committee member Nazrul Islam Khan was also present.
The constituencies are: Thakurgaon-2, Dinajpur-5, Naogaon-5, Natore-3, Sirajganj-1, Jashore-5, Narail-2, Khulna-1, Patuakhali-2, Barishal-3, Jhalakathi-1, Tangail-5, Mymensingh-4, Kishoreganj-1, Kishoreganj-5, Manikganj-1, Munshiganj-3, Dhaka-7, Dhaka-9, Dhaka-10, Dhaka-18, Gazipur-1, Rajbari-2, Faridpur-1, Madaripur-1, Madaripur-2, Sunamganj-2, Sunamganj-4, Sylhet-4, Habiganj-1, Cumilla-2, Chattogram-3, Chattogram-6, Chattogram-9, Chattogram-15, and Cox’s Bazar-2.
Candidates by constituency
Thakurgaon-2: Abdus Salam
Dinajpur-5: AKM Kamruzzaman
Naogaon-5: Zahidul Islam Dhalu
Natore-3: Md Anwarul Islam
Sirajganj-1: Selim Reza
Jashore-5: M Iqbal Hossain
Narail-2: Md Monirul Islam
Khulna-1: Amir Ejaz Khan
Patuakhali-2: Md Shahidul Alam Talukder
Barishal-3: Zainal Abedin
Jhalakathi-1: Rafiqul Islam Jamal
Tangail-5: Sultan Salahuddin Tuku
Mymensingh-4: Md Abu Wahab Akand Walid
Kishoreganj-1: Md Mazharul Islam
Kishoreganj-5: Sheikh Mujibur Rahman
Manikganj-1: S A Jinnah Kabir
Munshiganj-3: Md Kamruzzaman
Dhaka-7: Hamidur Rahman
Dhaka-9: Habibur Rashid
Dhaka-10: Sheikh Robiul Alam
Dhaka-18: SM Jahangir Hossain
Gazipur-1: Md Mojibur Rahman
Rajbari-2: Md Harun-or-Rashid
Faridpur-1: Khondaker Nasir Ul Islam
Madaripur-1: Nadia Akhter
Madaripur-2: Jahandar Ali Khan
Sunamganj-2: Nasir Hossain Chowdhury
Sunamganj-4: Nurul Islam
Sylhet-4: Ariful Haque Chowdhury
Habiganj-1: Reza Kibria
Cumilla-2: Md Selim Bhuiyan
Chattogram-3: Mostafa Kamal Pasha
Chattogram-6: Gias Uddin Quader Chowdhury
Dhaka-9: Mohammad Abu Sufian
Chattogram-15: Nazmul Mostafa Amin
Cox’s Bazar-2: Alamgir Mahfuz Ullah Farid
Earlier, on 3 November, the BNP had announced candidates for 237 constituencies. There are 300 seats in the national parliament.