Mirza Fakhrul admitted to hospital at midnight
Bangladesh Nationalist Party (BNP) Secretary General Mirza Fakhrul Islam Alamgir was admitted to hospital after feeling unwell on Tuesday midnight.
He had returned home on Tuesday evening after seven days of medical treatment in Thailand. Shortly after reaching his residence, he began to feel unwell and was taken to a hospital in the capital around midnight.
A post on Mirza Fakhrul’s verified Facebook page on Wednesday morning confirmed that his condition is stable.