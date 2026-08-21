TOP SHOTS (21 August 2026)

A farmer takes cut jute from the field to a body of water for retting. Terasree, Ghior Upazila, Manikganj, 21 August 2026.Abdul Momin
2 / 10
Leaders and activists of Islami Andolan, along with local residents, block the Dhaka-Chattogram highway in the morning to protest the murder of Mujahidul Islam Bulbul in Bandar, Narayanganj. Madanpur area.Prothom Alo
3 / 10
Dipu Das, who was affected by toxic gas while working at the yard of Ferdous Steel Ship Recycling Industries in Sitakunda. Jelepara, Bhatiari, Chattogram, 20 August 2026.Prothom Alo
4 / 10
Mozammel Sheikh from Chuadanga extracts mustard oil daily using a mobile mill and sells it. Alipur, Sadar Upazila, Faridpur, 20 August 2026.Alimuzzaman
5 / 10
He goes around rural areas early in the morning, hawking paper toys and flowers for children. Paldangi area, Dikrir Char Union, Sadar Upazila, Faridpur, 20 August 2026.Alimuzzaman
6 / 10
A farmer returns home by boat, hoisting a sail after collecting dhaincha grass for livestock feed. Baliadangi area, Dikrir Char Union, Sadar Upazila, Faridpur, 20 August 2026.Alimuzzaman
7 / 10
A golden dragonfly rests on the grass in the morning sun. Tamai Fakirpara, Belkuchi, Sirajganj, 21 August 2026.Ariful Ghani
8 / 10
A colorful butterfly sits on an ixora flower. Boradam, Rangamati.Supriyo Chakma
9 / 10
Members of a landless organization perform various theatrical roles. Balur Math, Tinpara village, Daudkandi, Comilla, 21 August 2026.Abdur Rahman Dhali
10 / 10
Severe traffic congestion on the Chattogram-bound lane of the Dhaka-Chittagong highway. Barapara, Daudkandi, Comilla, 21 August 2026.Abdur Rahman Dhali