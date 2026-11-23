A bird sits on a tree branch in Tonchongya Para, Rangamati, on 23 November 2026.Supriya Chakma
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Sun ray shines in dewdrops on blades of grass in Manikchhari, Rangamati, on 23 November 2026.Supriya Chakma
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A man holds honeycomb at local bee farm Fulbaria, Mymensingh, 23 November 2026.Mostafizur Rahman
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A dragonfly rests with its wings spread in the quiet surroundings of nature in Chandar, Manikganj on 23 November 2026.Abdul Momin
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A farmer transports cauliflower by battery-powered rickshaw-van to a local market for sale in Kellaband, Rangpur, on 23 November 2026.Moinul Islam
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A man walks along village roads selling fired earthenware in Fatehpur, Rangpur, 23 November 2026.Moinul Islam
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Two men return home in a dinghy after cutting grass in the haor for livestock in Chong Noagaon, Karimganj, Kishoreganj on 23 November 2026.Tafsilul Aziz
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The Padma erodes its riverbank protection embankment in Sureshwar, Shariatpur, washing away parts of the sand-filled geobags worth Tk 20 million that were dumped there a month ago. The photo was taken on 23 November 2026.Satyajit Ghosh
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A trader arranges eggs on a van after buying them from a wholesale market in Shibganj, Sylhet on 23 November 2o26.Anis Mahmud