TOP SHOTS (19 January 2026)

A man is cutting straw and fodder for livestock. Shorafpur, Dumuria, Khulna, 19 January.
Saddam Hossain
Alongside her studies, a young woman from the hill tracts is weaving a scarf at home during her leisure time. The additional income helps her cover college tuition fees and travel expenses between her village and the city. Bodipur, Rangamati, 19 January.
Supriyo Chakma
Household demand for bamboo baskets remains steady in local markets. An artisan is making bamboo baskets in the courtyard of his home for sale. Ishan Gopalpur, Faridpur, 19 January.
Alimuzzaman
Road-expansion work on the Gazipur–Hossainpur road in Gauripur, Mymensingh, is progressing slowly, causing regular sufferings for commuters. Gauripur, Mymensingh, 19 January.
Mostafizur Rahman
A child gathers beans from the courtyard of their household. Marangchhari Muk Para, Rangamati, 19 January.
Supriyo Chakma
Two farmers have been working in a seedbed since early morning. They have having lunch brought from home during a brief break. Bauerkandi Haor, Sylhet, 19 January.
Anis Mahmud
A fisherman is fishing from a small boat on the Fuljor River. Dhangora, Raiganj, Sirajganj, 19 January.
Shajedul Alam
Workers are carrying unfired bricks to a kiln furnace for firing. Sharafpur, Dumuria, Khulna, 19 January.
Saddam Hossain
A trader is travelling towards rural areas on a bicycle, carrying blankets for sale. Sagorpara, Rangpur, 19 January.
Moinul Islam
