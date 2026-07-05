TOP SHOTS (5 July 2026)

Rain-soaked ixora flowers resemble a flash of flames. Prabinangan, Moulvibazar, 5 July.Akmol Hossain
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Umbrellas have become an essential companion in both sunshine and rain. After several days of intense heat, people travelling home by river from villages to towns are all carrying umbrellas. Kaptai Lake, Rangamati, 5 July.Supriyo Chakma
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A bulbul sits quietly on a branch of a hog plum tree, seeking shelter from the oppressive summer heat. Shimul Toli, Rangamati, 5 July.Supriyo Chakma
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A herd of buffaloes have been taken to the Jamuna River for a cooling bath to escape the scorching heat. Karmaja Para, Sariakandi, Bogura, 5 July.Soyel Rana
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A worker heads out early in the morning by boat to begin the day's work. Aichgati, Rupsha, Khulna, 5 July.Saddam Hossain
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A reddish-black wasp rests on a flower. Rupsha, Khulna, 5 July.Saddam Hossain
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Rickshaw van drivers transport earthen flower pots for plant nurseries. Burirhat Road, Rangpur, 5 July.Moinul Islam
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Custard apple have appeared on saplings at a plant nursery. Burirhat Road, Rangpur, 5 July.Moinul Islam
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Farmers cultivate land in preparation for transplanting Aman paddy. Rangpur, 5 July.Moinul Islam
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Clusters of ripe latkan hang from trees in an orchard as the owner inspects the fruit. Bharua, Sherpur, 5 July.Prothom Alo
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Beautiful water hyacinth in a pond. Juri, Moulvibazar, 5 July.Kalyan Prasun
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A magpie robin sits on a bamboo. Gosinga, Sreepur, Gazipur, 5 July.Sadek Mridha