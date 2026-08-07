TOP SHOTS (7 August 2026)

Kadam flowers (burflower-tree) bloom on a serene morning, capturing the familiar beauty of the monsoon amid green leaves. Lower Jashore Road, Khulna, 7 August 2026.Saddam Hossain
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Two women strip fibre from jute that farmers have retted in exchange for jute sticks. Boro Manikdi, Talma Union, Nagarkanda Upazila, Faridpur, 6 August 2026.Alimuzzaman
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A farmer spreads fertiliser around an Aman paddy field. Konogram, Talma Union, Nagarkanda, Faridpur, 6 August 2026.Alimuzzaman
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After stripping the fiber, the jute sticks are arranged in rows to dry in the sun. Barakandi, Sirajganj, 7 August 2026.Ariful Gani
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A woman wades through waist-deep monsoon water accumulated on a school field to collect grass for livestock. Khamarpara Government Primary School, Daudkandi, Cumilla, 7 August.Abdur Rahman Dhali
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Five carriages, including a power car, of the Dhaka-bound Jamalpur Commuter train derailed in Gafargaon, Mymensingh. Shibganj Road railway crossing area adjacent to Gafargaon railway station, 7 August 2026.Prothom Alo
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Ducks eat food served in a plastic bowl beside a canal before gong for a swim in the water. Kalikunda, Nasirnagar, Brahmanbaria, 7 August 2026.Shahadat Hossain
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A farmer sprays pesticide on an Aman paddy field. Bara Manikdi, Talma Union, Nagarkanda, Faridpur, 6 August 2026.Alimuzzaman
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Six people were killed after a bus lost control and ran over them in Bogura. Erulia Silkibandha area on the Bogura-Naogaon Highway, 7 August 2026.Prothom Alo
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Eight people were killed and at least 25 others injured in a collision between two passenger buses in Osmaninagar, Sylhet. Sylhet MAG Osmani Medical College Hospital, 7 August 2026.Anis Mahmud