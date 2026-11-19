Light rain falls under an overcast sky in the capital in the morning, at Azampur in Uttara, Dhaka, on 19 November 2026.Khaled Sarker
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BNP leaders and activists take position at a road junction to resist the lockdown programme in the Mazar Road area of Gabtali, Dhaka on 19 November 2026.Tanvir Ahammed
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Law enforcement personnel search vehicles and people in Gabtali, Dhaka, as part of security measures in the capital on 19 November 2026.Tanvir Ahammed
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Raindrops from the late autumn rain cling to the leaves and fruits of a Malabar spinach plant in Lumbini, Rangamati, on 19 November 2026.Supriyo Chakma
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Hills remain covered in clouds after overnight rain in Lemuchhari Baradam, Rangamati, on the morning of 19 November 2026.Supriyo Chakma
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A travelling vendor goes from village to village selling bangles and jewellery arranged in wooden boxes in Bhasanchar, Faridpur, on 19 November 2026.Alimuzzaman
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A farmer takes home harvested paddy in a vehicle after cutting the crop in Chenggi Nala, Khagrachhari, on 19 November 2026.Joyanti Dewan
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Miscreants hurl petrol bombs at a Palli Bidyut office and set fire to a pile of wood in Bhurulia, Gazipur, on 19 November 2026.Prothom Alo
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Several people carry winter blankets as they head to their destinations in Dhangara, Raiganj, Sirajganj, on 19 November 2026.Shajedul Alam
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Awami League activists block the Ghonapara–Gopalganj Sadar road by placing trees at intervals and chanting slogans during the party-called lockdown programme in Gobra, Gopalganj, on 19 November 2026.Saddam Hossain
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A rain-soaked Kanchan flower blooms along the Shantibagh Walkway in Moulvibazar on 19 November 2026.Akmol Hossain
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A bus of Mir Express, parked beside the Dhaka–Mymensingh highway in the Jamirdia Square Masterbari area of Bhaluka upazila, catches fire at around 3:45am on 19 November 2026.Collected
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A man takes sheep and garol goats out to graze early in the morning at Beel Saralia in Gabtali, Bogura, on 19 November 2026.Soyel Rana
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A hawker carries household goods and toys on his bicycle to sell in neighbouring Lalmonirhat district in Shankardaha, Gangachara, Rangpur, on 19 November 2026.Moinul Islam
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A butterfly perches on a flower growing among bushes at Bil Saralia in Gabtali, Bogura, on 19 November 2026.Soyel Rana
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Water hyacinth flowers bloom beside a pond in Ujani Para, Bandarban, on 19 November 2026.Mong Hai Shing Marma
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White cleome, also known as spider flower, blooms at dusk in Mostafapur, Sadar Dakshin, Cumilla.Abdur Rahman
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A farmer ploughs a newly emerged char in the Teesta River for garlic cultivation as water levels recede in Rajballabh, Gangachara, Rangpur, on 19 November 2026.Moinul Islam