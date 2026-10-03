In frames: Team Bangladesh in Asian Games

Bangladeshi athletes in the athletes' parade during the opening ceremony. 19 September, 2026Reuters
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Qatar's Yaman Alnatsheh in action against Bangladesh's Md Monirul Islam. Karate - Men's Kumite -67kg - Round of 16 - Toyohashi City General Gymnasium, Toyohashi, Japan. 21 September, 2026.Reuters
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Bangladesh's Humayra Akter Antora in action during her bout against Cambodia's Chakriya Vann. Karate - Women's Kumite -61kg - Bronze Medal Bout - Toyohashi City General Gymnasium, Toyohashi, Japan. 21 September, 2026.Reuters
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Bangladesh's Biplop Rudra in action. Wushu - Men's Taijiquan and Taijijian Final - Aichi Budokan, Nagoya, Japan. 21 September, 2026.Reuters
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Bangladesh's Shojib Hossain is placed on a stretcher after sustaining an injury after being knock down by China's Jiaming Ou during the men's 56kg quarter final. Wushu - Aichi Prefectural Martial Arts Hall, Nagoya, Japan. 22 September, 2026.Reuters
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Bangladesh's Saiama Jaman in action during her bout against Macao's Man Wai Fong. Karate - Women's Kumite - 50kg - Repechage bout round 1 - Toyohashi City General Gymnasium, Toyohashi, Japan. 23 September, 2026.Reuters
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Taiwan's Chun-han Yang in action with Bangladesh's Imranur Rahman and Macau's Lok Io Leong during the Men's 100m Round 1 Heat 5. Athletics - Paloma Mizuho Sports Park, Nagoya, Japan. 24 September, 2026.Reuters
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Bangladesh's Nawaz Ahmed Rakib in action during his compound men's individual 1/8 elimination match against China's Jinyi Liu. Archery - Okazaki Central Park Multipurpose Square, Okazaki, Japan. 28 september, 2026.Reuters
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Palestine's Rasha Abumyghiseeb and Bangladesh's Sima Aktar Shimu during their recurve women's individual 1/24 eliminations round. Archery - Okazaki Central Park Multipurpose Square, Okazaki, Japan. 29 September, 2026.Reuters
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Bangladesh's Airin Riya in action with Singapore's Cindy Ong. Field Hockey - Women - Classification (9th-10th) - Gifu Prefectural Green Stadium, Kakamigahara, Japan. 2 October, 2026.Reuters
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Bangladesh's Riyasha Rishi and teammates celebrate winning the match after the penalty shoot out. Field Hockey - Women - Classification (9th-10th) - Bangladesh v Singapore - Gifu Prefectural Green Stadium, Kakamigahara, Japan. 2 October, 2026Reuters
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Bangladesh's Airin Riya, Neeladri Neel and Riyasha Rishi celebrate winning the match after the penalty shoot out. Field Hockey - Women - Classification (9th-10th) - Bangladesh v Singapore - Gifu Prefectural Green Stadium, Kakamigahara, Japan - October 2, 2026Reuters
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Bangladesh palyers celebrate winning the match after the penalty shoot out. Field Hockey - Women - Classification (9th-10th) - Bangladesh v Singapore - Gifu Prefectural Green Stadium, Kakamigahara, Japan - October 2, 2026Reuters
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Bangladesh's Mahbub Hossain in action with Thailand's Kritsada Chueamkaew. Field Hockey - Men - Classification (7th-8th) - Thailand v Bangladesh - Gifu Prefectural Green Stadium, Kakamigahara, Japan. 3 October, 2026.Reuters
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Bangladesh's Ashraful Islam celebrates scoring their third goal. Field Hockey - Men - Classification (7th-8th) - Thailand v Bangladesh - Gifu Prefectural Green Stadium, Kakamigahara, Japan. 3 October, 2026.Reuters
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Bangladesh's Ashraful Islam and teammates celebrate after the match. Field Hockey - Men - Classification (7th-8th) - Thailand v Bangladesh - Gifu Prefectural Green Stadium, Kakamigahara, Japan. 3 October, 2026.Reuters
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Bangladesh's Yasir Ali Chowdhury runs between wickets in their cricket match for bronze against Sri Lanka during the 2026 Asian Games at the Korogi Athletic Park in Nisshin on 3 October 2026.AFP
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Bangladesh's Nasum Ahmed (L) plays a shot against Sri Lanka in their cricket match for bronze during the 2026 Asian Games at the Korogi Athletic Park in Nisshinon 3 October 2026.AFP
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Sri Lankan players (L) celebrate their win against Bangladesh in their cricket match for bronze during the 2026 Asian Games at the Korogi Athletic Park in Nisshin on 3 October 2026.AFP
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Sri Lankan players celebrate their win against Bangladesh in their cricket match for bronze during the 2026 Asian Games at the Korogi Athletic Park in Nisshin on 3 October 2026.AFP