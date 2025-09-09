TOP SHOTS (9 September 2025)

The Shikirhat ferry terminal has been submerged in tidal waters. Due to the full moon, rising river tides have caused severe disruption for commuters. Photo taken from Fultala area in Khulna on 9 September 2025.Saddam Hossain
Every year after the monsoon, river erosion strikes different points along the Padma River. To combat this, concrete blocks have been prepared. Photo taken from Shilaidaha area in Kumarkhali of Kushtia on 9 September 2025.Hasan Mahmud
A man sleeps under a mosquito net pitched in the open beside the road. Photo taken from Keane Bridge area in Sylhet on 9 September 2025.Anis Mahmud
Raindrops glisten on the petals of Alokananda flowers hanging from the branch. Photo taken from Lichubagan area in Rangamati on 9 September 2025.Supriyo Chakma
As the water level of Kaptai Lake rises, streets in Noadam, Brahmantila and Muslimpara areas of Rangamati town get submerged, causing immense suffering for locals. Photo taken from Noadam area in Rangamati on 9 September 2025.Supriyo Chakma
A child smiles in delight holding a bunch of water hyacinth in hands. Photo taken from Gabtoli area in Bogura on 9 September 2025.Soyel Rana
A gardener gathers roses from his garden for sales. Photo taken from Mohabbatkha area in Rangpur on 9 September 2025.Moinul Islam
Two children play with an abandoned motorbike tyre on a rural road. Photo taken from Moynakuthi area in Rangpur on 9 September.Moinul Islam
A butterfly perches on a hibiscus flower spreading its wings wide. Photo taken from Choruipara area in Bandarban on 9 September 2025.Mong Hai Shing Marma
A worker load fuel firewood for brick kilns onto a trawler. Photo taken from Shikirhat area in Futala of Khulna on 9 September 2025.Saddam Hossain