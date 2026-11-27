Asia Cup Rising Stars
Bangladesh A opt to bat against Pakistan A in 2nd semi-final
Bangladesh A won the toss and elected to bat first against Pakistan A in the second semi-final of the Asia Cup Rising Stars at the West End Park International Cricket Stadium in Doha on Friday.
The day-night, 50-over match began at 4:00 pm Bangladesh time.
The winner will advance to the final, where Sri Lanka A await after beating India A in the first semi-final. Sri Lanka A successfully chased down India's target of 319 runs.
Playing XI
Bangladesh A
Saif Hassan (c), Mahmudul Hasan Joy, Shahadat Hossain, Afif Hossain, Mahidul Islam Ankon (wk), Sabbir Rahman, Rakibul Hasan, Ripon Mondol, Iqbal Hossain Emon, SM Meherob, Md Rubel
Pakistan A
Shamyl Hussain, Maaz Sadaqat, Shahzaib Khan, Rohail Nazir (wk), Hasan Nawaz, Farhan Yousuf, Abdul Samad (c), Mohammad Imran Randhawa, Ahmed Daniyal, Sufyan Moqim, Ali Raza
Umpires: Chamara De Zoysa (Sri Lanka), Tabarak Dar (Sri Lanka)
TV Umpire: Nadeem Anjum (U.A.E)
Reserve Umpire: Kamlesh Thakur (Nepal)
Match Referee: Narayanan Kutty (India)