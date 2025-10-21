Bangladesh decide to bat first against WI

Bangladesh won the toss and elected to bat first in the second One Day International (ODI) of three-match series against West Indies at Sher-e-Bangla National Cricket Stadium in Dhaka today, Tuesday.

Bangladesh will look to seal the series after beating the visitors by 74 runs in the first ODI.

Bangladesh bring one change in the squad, replacing Taskin Ahmed with Nasum Ahmed.

West Indies have brought two changes in their playing eleven - Akeal Hosein comes in for Jayden Seales, and Ackeem Auguste is making his debut, replacing Romario Shepherd.