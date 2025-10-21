2nd ODI
Bangladesh decide to bat first against WI
Bangladesh won the toss and elected to bat first in the second One Day International (ODI) of three-match series against West Indies at Sher-e-Bangla National Cricket Stadium in Dhaka today, Tuesday.
Bangladesh will look to seal the series after beating the visitors by 74 runs in the first ODI.
Bangladesh bring one change in the squad, replacing Taskin Ahmed with Nasum Ahmed.
West Indies have brought two changes in their playing eleven - Akeal Hosein comes in for Jayden Seales, and Ackeem Auguste is making his debut, replacing Romario Shepherd.
Bangladesh Captain Mehidy Hasan Miraz said 230 to 240 is a supposed to be very good score on this wicket.
Bangladesh XI: 1 Soumya Sarkar, 2 Saif Hassan, 3 Najmul Hossain Shanto, 4 Towhid Hridoy, 5 Mehidy Hasan Miraz (capt), 6 Mahidul Islam Ankon, 7 Nurul Hasan (wk), 8 Rishad Hossain, 9 Nasum Ahmed, 10 Tanvir Islam, 11 Mustafizur Rahman
West Indies XI: 1 Brandon King, 2 Alick Athanaze, 3 Keacy Carty, 4 Shai Hope (capt & wk), 5 Sherfane Rutherford, 6 Ackeem Auguste, 7 Roston Chase, 8 Justin Greaves, 9 Gudakesh Motie, 10 Khary Pierre, 11 Akeal Hosein