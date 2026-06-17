1st T20I
Bangladesh elect to bat against Australia, Hridoy leads side
Bangladesh won the toss and elected to bat first against Australia in the T20I series opener at Chattogram on Wednesday.
The hosts face a reshuffled leadership as captain Litton Das misses out after suffering a calf muscle tear during the final One Day International (ODI) match in Dhaka.
In his absence, middle-order batter Towhid Hridoy takes over as stand-in captain, while Parvez Hossain Emon assumes the wicketkeeping duties.
Bangladesh handed a T20I debut to Abdul Gaffar Saqlain, who joins a red-hot pace unit featuring Shoriful Islam and Mustafizur Rahman.
This match also marks the return of all-rounder Soumya Sarkar, playing his first T20I since December 2024.
For Australia, the team management handed international debuts to both Joel Davies and Nikhil Chaudhary under the leadership of Mitchell Marsh.
Teams
Bangladesh XI: Saif Hassan, Tanzid Hasan, Soumya Sarkar, Parvez Hossain Emon (wk), Towhid Hridoy (capt), Shamim Hossain, Mahedi Hasan, Abdul Gaffar Saqlain, Rishad Hossain, Shoriful Islam, Mustafizur Rahman.
Australia XI: Mitchell Marsh (capt), Josh Inglis (wk), Cooper Connolly, Matt Renshaw, Tim David, Nikhil Chaudhary, Joel Davies, Xavier Bartlett, Nathan Ellis, Adam Zampa, Spencer Johnson.