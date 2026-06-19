Football

Japan: World Cup squad and jersey numbers

Prothom Alo English Desk
Football - FIFA World Cup 2026 - Group F - Netherlands v Japan - Dallas Stadium, Arlington, Texas, U.S. - June 14, 2026 Japan players pose for a team group photo before the matchReuters

Japan is in Group E alongside Netherlands, Sweden, and Tunisia. Here's a look at Japan’s World Cup squad, jersey numbers, and the clubs each player represents.

Coach: Hajime Moriyasu

Goalkeepers: 1. Zion Suzuki (Parma), 12. Keisuke Osako (Sanfrecce Hiroshima), 23. Tomoki Hayakawa (Kashima Antlers)

Defenders: 2. Yukinari Sugawara (Werder Bremen), 3. Shogo Taniguchi (Sint-Truiden), 4. Ko Itakura (Ajax), 5. Yuta Nagatomo (FC Tokyo), 16. Tsuyoshi Watanabe (Feyenoord), 20. Ayumu Seko (Le Havre), 21. Hiroki Ito (Bayern Munich), 22. Takehiro Tomiyasu (Ajax), 25. Junnosuke Suzuki (Copenhagen).

Midfielders: 6. Wataru Endo (Liverpool), 7. Ao Tanaka (Leeds United), 8. Takefusa Kubo (Real Sociedad), 10. Ritsu Doan (Eintracht Frankfurt), 13. Keito Nakamura (Reims), 14. Junya Ito (Genk), 15. Daichi Kamada (Crystal Palace), 24. Kaishu Sano (Mainz).

Forwards: 9. Keisuke Goto (Sint-Truiden), 11. Daizen Maeda (Celtic), 17. Yuito Suzuki (Freiburg), 18. Ayase Ueda (Feyenoord), 19. Koki Ogawa (NEC Nijmegen), 26. Kento Shiogai (Wolfsburg).

Follow the Google news channel to get Prothom Alo's latest news
Read more from Football