Japan: World Cup squad and jersey numbers
Japan is in Group E alongside Netherlands, Sweden, and Tunisia. Here's a look at Japan’s World Cup squad, jersey numbers, and the clubs each player represents.
Coach: Hajime Moriyasu
Goalkeepers: 1. Zion Suzuki (Parma), 12. Keisuke Osako (Sanfrecce Hiroshima), 23. Tomoki Hayakawa (Kashima Antlers)
Defenders: 2. Yukinari Sugawara (Werder Bremen), 3. Shogo Taniguchi (Sint-Truiden), 4. Ko Itakura (Ajax), 5. Yuta Nagatomo (FC Tokyo), 16. Tsuyoshi Watanabe (Feyenoord), 20. Ayumu Seko (Le Havre), 21. Hiroki Ito (Bayern Munich), 22. Takehiro Tomiyasu (Ajax), 25. Junnosuke Suzuki (Copenhagen).
Midfielders: 6. Wataru Endo (Liverpool), 7. Ao Tanaka (Leeds United), 8. Takefusa Kubo (Real Sociedad), 10. Ritsu Doan (Eintracht Frankfurt), 13. Keito Nakamura (Reims), 14. Junya Ito (Genk), 15. Daichi Kamada (Crystal Palace), 24. Kaishu Sano (Mainz).
Forwards: 9. Keisuke Goto (Sint-Truiden), 11. Daizen Maeda (Celtic), 17. Yuito Suzuki (Freiburg), 18. Ayase Ueda (Feyenoord), 19. Koki Ogawa (NEC Nijmegen), 26. Kento Shiogai (Wolfsburg).