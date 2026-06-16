South Korea: World Cup squad and jersey numbers
South Korea is in Group A alongside Mexico, South Africa, and the Czech Republic. Here's a look at South Korea's World Cup squad, jersey numbers, and the clubs each player represents.
Coach: Hong Myung-bo
Goalkeepers: 1. Kim Seung-gyu (FC Tokyo), 12. Song Bum-keun (Joenbuk Hyundai Motors), 21. Jo Hyeon-woo (Ulsan HD), .
Defenders: 2. Lee Han-beom (Midtjylland), 4. Kim Min-jae (Bayern Munich), 5. Kim Tae-hyeon (Kashima Antlers), 13. Lee Tae-seok (Austria Vienna), 14. Cho Wi-je (Jeonbuk Hyundai Motors), 15. Kim Moon-hwan (Daejeon Hana Citizen), 16. Park Jin-seob (Zhejiang FC), 22. Sel Young-woo (Red Star Belgrade), 23. Jens Castrop (Borussia Monchengladbach).
Midfielders: 3. Lee Ki-hyuk (Gangwon FC), 6. Hwang In-beom (Feyenoord), 8. Paik Seung-ho (Birmingham City), 10. Lee Jae-sung (Mainz), 11. Hwang Hee-chan (Wolverhampton Wanderers), 17. Bae Jun-ho (Stoke City), 19. Lee Kang-in (Paris Saint-Germain), 20. Yang Hyun-jun (Celtic), 24. Kim Jun-gyu (Jeonbuk Hyundai Motors), 25. Eom Ji-sung (Swansea City), Lee Dong-gyeong (Ulsan HD).
Forwards: 7. Son Heung-min (Los Angeles FC), 9. Cho Gue-sung (Midtjylland), 18. Oh Hyeon-gyu (Besiktas).