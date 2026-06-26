Football

Netherlands defender Ake replaces Van de Ven against Tunisia

Reuters
Football - FIFA World Cup 2026 - Group F - Tunisia v Netherlands - Kansas City Stadium, Kansas City, Missouri, U.S. - June 25, 2026 Netherlands' Memphis Depay, Lutsharel Geertruida, Crysencio Summerville, Teun Koopmeiners, and teammates during the warm up before the matchReuters

Netherlands defender Nathan Ake was named in the lineup by coach Ronald Koeman for their final World Cup Group F match against Tunisia on Thursday, replacing Micky van de Ven who started in the 5-1 win over Sweden.

Ake's inclusion is the only change in the Dutch lineup.

Tunisia coach Herve Renard makes four changes from the 4-0 loss to Japan.

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Group F - Tunisia v Netherlands - Kansas City Stadium, Kansas City, Missouri, U.S. - June 25, 2026 Tunisia's Sabri Ben Hassen arrives at the stadium before the match
Reuters

The Netherlands are seeking to top the group, while Tunisia have already been eliminated.

Tunisia

Aymen Dahmen; Ali Abdi, Montassar Talbi, Yan Valery, Mohamed Amine Ben Hmida; Hannibal Mejbri, Ismael Gharbi, Rani Khedira; Ellyes Skhiri, Anis Slimane, Hazem Mastouri

Netherlands

Bart Verbruggen; Denzel Dumfries, Jan Paul van Hecke, Virgil van Dijk, Nathan Ake; Ryan Gravenberch, Frenkie de Jong, Tijjani Reijnders; Cody Gakpo, Donyell Malen, Brian Brobbey

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