Haiti: World Cup squad and jersey numbers
Haiti are in Group C alongside Brazil, Morocco, and Scotland. Here's a look at Haiti's World Cup squad, jersey numbers, and the clubs each player represents.
Coach: Sebastien Migne
Goalkeepers: 1. Johny Placide (Bastia), 12. Alexandre Pierre (Sochaux), 23. Josue Duverger (Cosmos Koblenz).
Defenders: 2. Carlens Arcus (Angers), Keeto Thermoncy (Young Boys), 4. Ricardo Ade (LDU Quito), 5. Hannes Delcroix (Lugano), 8. Martin Experience (Nancy), 13. Duke Lacroix (Colorado Springs Switchbacks FC), 22. Jean-Kevin Duverne (Gent), 24. Wilguens Paugain (Zulte Waregem).
Midfielders: 6. Carl Sainte (El Paso Locomotive FC), 10. Jean-Ricner Bellegarde (Wolverhampton Wanderers), 14. Leverton Pierre (Vizela), 17. Danley Jean Jacques (Philadelphia Union), 25. Dominique Simon (Tatran Presov), 26. Woodensky Pierre (Violette).
Forwards: 7. Derrick Etienne Jr (Toronto FC), 9. Duckens Nazon (Esteghlal), 11. Louicius Deedson (FC Dallas), 15. Ruben Providence (Almere City), 16. Lenny Joseph (Ferencvaros), 18. Wilson Isidor (Sunderland), 19. Yassin Fortune (Vizela), 20. Frantzdy Pierrot (Caykur Rizespor), 21. Josue Casimir (Auxerre).