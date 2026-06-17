Scotland: World Cup squad and jersey numbers
Scotland are in Group C alongside Brazil, Morocco and Haiti. Here's a look at Scotland's World Cup squad, jersey numbers, and the clubs each player represents.
Coach: Steve Clarke
Goalkeepers: 1. Angus Gunn (Nottingham Forest), 12. Liam Kelly (Rangers), 21. Craig Gordon (Hearts).
Defenders: 2. Aaron Hickey (Brentford), 3. Andy Robertson (Liverpool), 5. Grant Hanley (Hibernian), 6. Kieran Tierney (Celtic), 13. Jack Hendry (Al-Ettifaq), 15. John Souttar (Rangers), 16. Dom Hyam (Wrexham), 22. Nathan Patterson (Everton), 24. Anthony Ralston (Celtic), 26. Scott McKenna (Dinamo Zagreb).
Midfielders: 4. Scott McTominay (Napoli), 7. John McGinn (Aston Villa), 8. Tyler Fletcher (Manchester United), 11. Ryan Christie (Bournemouth), 19. Lewis Ferguson (Bologna), 23. Kenny McLean (Norwich).
Forwards: 9. Lyndon Dykes (Charlton), 10. Che Adams (Torino), 14. Ross Stewart (Southampton), 17. Ben Gannon-Doak (Bournemouth), 18. George Hirst (Ipswich), 20. Lawrence Shankland (Hearts), 25. Findlay Curtis (Kilmarnock),