Morocco: World Cup squad and jersey numbers
Here's a look at Morocco's World Cup squad, jersey numbers, and the clubs each player represents.
Coach: Mohamed Ouahbi
Goalkeepers: 1. Yassine Bounou (Al-Hilal), 12. Munir Mohamedi (Renaissance Berkane), 22. Ahmed Reda Tagnaouti (AS FAR).
Defenders: 2. Achraf Hakimi (PSG), 3. Noussair Mazraoui (Manchester United), 5. Marwane Saadane (Al-Fateh), 13. Zakaria El Ouahdi (KRC Genk), 14. Issa Diop (Fulham), 18. Chadi Riad (Crystal Palace), 19. Youssef Belammari (Al-Ahly), 25. Redouane Halhal (Mechelen), 26. Anass Salah-Eddine (PSV Eindhoven).
Midfielders: 4. Sofyan Amrabat (Real Betis), 6. Ayyoub Bouaddi (Lille), 7. Chemsdine Talbi (Sunderland), 8. Azzedine Ounahi (Girona), 11. Ismael Saibari (PSV Eindhoven), 15. Samir El Mourabet (Strasbourg), 16. Gessime Yassine (Strasbourg), 23. Bilal El Khannouss (VfB Stuttgart), 24. Neil El Aynaoui (AS Roma).
Forwards: 9. Soufiane Rahimi (Al-Ain SC), 10. Brahim Diaz (Real Madrid), 17. Amine Sbai (Angers), 20. Ayoub El Kaabi (Olympiacos), 21. Ayoube Amaimouni (Eintracht Frankfurt).