South Africa: World Cup squad and jersey numbers
South Africa is in Group A alongside Mexico, South Korea, and the Czech Republic. Here's a look at South Africa's World Cup squad, jersey numbers, and the clubs each player represents.
Coach: Hugo Broos
Goalkeepers: 1. Ronwen Williams (Mamelodi Sundowns), 16. Sipho Chaine (Orlando Pirates), 22. Ricardo Goss (Siwelele).
Defenders: 2. Thabang Matuludi (Polokwane City), 3. Khulumani Ndamane (Mamelodi Sundowns), 6. Aubrey Modiba (Mamelodi Sundowns), 14. Mbekezeli Mbokazi (Chicago Fire), 18. Samukele Kabini (Molde), 19. Nkosinathi Sibisi (Orlando Pirates), 20. Khuliso Mudau (Mamelodi Sundowns), 21. Ime Okon (Hannover), 24. Olwethu Makhanya (Philadelphia Union), 26. Bradley Cross (Kaizer Chiefs).
Midfielders: 4. Teboho Mokoena (Mamelodi Sundowns), 5. Thalente Mbatha (Orlando Pirates), 8. Thsepang Moremi (Orlando Pirates), 11. Themba Zwane (Mamelodi Sundowns), 13. Sphephelo Sithole (Tondela), 23. Jayden Adams (Mamelodi Sundowns).
Forwards: 7. Oswin Appolis (Orlando Pirates), 9. Lyle Foster (Burnley), 10. Relebohile Mofokeng (Orlando Pirates), 12. Thapelo Maseko (AEL Limassol), 15. Iqraam Rayners (Mamelodi Sundowns), 17. Evidence Makgopa (Orlando Pirates), 25. Kamogelo Sebelebele (Orlando Pirates).