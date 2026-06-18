Dzeko starts for Bosnia, Widmer comes into Swiss defence
Bosnia have selected veteran Edin Dzeko to lead their attack against Switzerland, who have brought in defender Silvan Widmer for their Group B match at Los Angeles Stadium on Thursday.
Bosnia captain Dzeko returns to starting lineup after sitting out opening 1-1 draw with co-hosts Canada
Widmer chosen at right back in place of Denis Zakaria after Swiss allowed late own goal in 1-1 draw with Qatar
Veteran Ricardo Rodriguez anchors Switzerland defence
Switzerland
Gregor Kobel, Silvan Widmer, Nico Elvedi, Manuel Akanji, Ricardo Rodriguez, Remo Freuler, Granit Xhaka, Michel Aebischer, Fabian Rieder, Dan Ndoye, Breel Embolo
Bosnia and Herzegovina
Nikola Vasilj, Tarik Muharemovic, Sead Kolasinac, Amar Dedic, Nikola Katic, Benjamin Tahirovic, Ivan Sunjic, Amar Memic, Ermedin Demirovic, Edin Dzeko, Kerim Alajbegovic