Football

Dzeko starts for Bosnia, Widmer comes into Swiss defence

Reuters
Inglewood, California
Football - FIFA World Cup 2026 - Group B - Switzerland v Bosnia and Herzegovina - Los Angeles Stadium, Inglewood, California, U.S. - June 18, 2026 Switzerland players during the warm up before the match ChildsReuters

Bosnia have selected veteran Edin Dzeko to lead their attack against Switzerland, who have brought in defender Silvan Widmer for their Group B match at Los Angeles Stadium on Thursday.

  • Bosnia captain Dzeko returns to starting lineup after sitting out opening 1-1 draw with co-hosts Canada

  • Widmer chosen at right back in place of Denis Zakaria after Swiss allowed late own goal in 1-1 draw with Qatar

  • Veteran Ricardo Rodriguez anchors Switzerland defence

Switzerland

Gregor Kobel, Silvan Widmer, Nico Elvedi, Manuel Akanji, Ricardo Rodriguez, Remo Freuler, Granit Xhaka, Michel Aebischer, Fabian Rieder, Dan Ndoye, Breel Embolo

Bosnia and Herzegovina

Nikola Vasilj, Tarik Muharemovic, Sead Kolasinac, Amar Dedic, Nikola Katic, Benjamin Tahirovic, Ivan Sunjic, Amar Memic, Ermedin Demirovic, Edin Dzeko, Kerim Alajbegovic

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