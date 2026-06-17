Football

Bosnia & Herzegovina: World Cup squad and jersey numbers

Prothom Alo English Desk
Football - FIFA World Cup 2026 - Group B - Canada v Bosnia and Herzegovina - Toronto Stadium, Toronto, Canada - June 12, 2026 Bosnia and Herzegovina players pose for a team group photo before the matchReuters

Bosnia & Herzegovina are in Group B alongside Canada, Qatar, and Switzerland. Here's a look at Bosnia & Herzegovina's World Cup squad, jersey numbers, and the clubs each player represents.

Coach: Sergej Barbarez

Goalkeepers: 1. Nikola Vasilj (St Pauli), 12. Mladen Jurkas (Borac Banja Luka), 22. Martin Zlomislic (Rijeka).

Defenders: 2. Nihad Mujakic (Gaziantep), 3. Dennis Hadzikadunic (Sampdoria), 4. Tarik Muharemovic (Sassuolo), 5. Sead Kolasinac (Atalanta), 7. Amar Dedic (Benfica), 18. Nikola Katic (Schalke 04), 21. Stjepan Radeljic (Rijeka), 24. Nidal Celik (Lens).

Midfielders: 6. Benjamin Tahirovic (Brondby), 8. Armin Gigovic (Young Boys), 13. Ivan Basic (Astana), 14. Ivan Sunjic (Pafos), 15. Amar Memic (Viktoria Plzen), 16. Amir Hadziahmetovic (Hull City), 17. Dzenis Burnic (Karlsruher SC), 26. Ermin Mahmic (Slovan Liberec).

Forwards: 9. Samed Bazdar (Jagiellonia Bialystok), 10. Ermedin Demirovic (VfB Stuttgart), 11. Edin Dzeko (Schalke 04), 19. Kerim Alajbegovic (RB Salzburg), 20. Esmir Bajraktarevic (PSV Eindhoven), 23. Haris Tabakovic (Borussia Moenchengladbach), 25. Jovo Lukic (Universitatea Cluj).

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