Canada: World Cup squad and jersey numbers
Canada are in Group B alongside Bosnia & Herzegovina, Qatar, and Switzerland. Here's a look at Canada's World Cup squad, jersey numbers, and the clubs each player represents.
Coach: Jesse Marsch
Goalkeepers: 1. Dayne St. Clair (Inter Miami), 16. Maxime Crepeau (Orlando City SC), 18. Owen Goodman (Barnsley).
Defenders: 2. Alistair Johnston (Celtic), 3. Alfie Jones (Middlesbrough), 4. Luc de Fougerolles (Dender), 5. Joel Waterman (Chicago Fire), 13. Derek Cornelius (Rangers), 15. Moise Bombito (Nice), 19. Alphonso Davies (Bayern Munich), 22. Richie Laryea (Toronto FC), 23. Niko Sigur (Hajduk Split).
Midfielders: 6. Mathieu Choiniere (Los Angeles FC), 7. Stephen Eustaquio (Los Angeles FC), 8. Ismael Kone (Sassuolo), 11. Liam Millar (Hull City), 14. Jacob Shaffelburg (Los Angeles FC), 17. Tajon Buchanan (Villarreal), 20. Ali Ahmed (Norwich City), 21. Jonathan Osorio (Toronto FC), 25. Nathan Saliba (Anderlecht), 26. Jayden Nelson (Austin FC).
Forwards: 9. Cyle Larin (Southampton), 10. Jonathan David (Juventus), 12. Tani Oluwaseyi (Villarreal), 24. Promise David (Union Saint-Gilloise).