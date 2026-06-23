Football

Iran: World Cup squad and jersey numbers

Prothom Alo English Desk
Football - FIFA World Cup 2026 - Group G - Iran v New Zealand - Los Angeles Stadium, Inglewood, California, U.S. - June 15, 2026 Iran players pose for a team group photo before the matchReuters

Iran is in Group G alongside Egypt, Belgium, and New Zealand. Here's a look at Iran’s World Cup squad, jersey numbers, and the clubs each player represents.

Coach: Amir Ghalenoei

Goalkeepers: 1. Alireza Beiranvand (Tractor), 12. Payam Niazmand (Persepolis), 22. Hossein Hosseini (Sepahan).

Defenders: 2. Saleh Hardani (Esteghlal), 3. Ehsan Hajsafi (Sepahan), 4. Shojae Khalilzadeh (Tractor), 5. Milad Mohammadi (Persepolis), 13. Hossein Kanaanizadegan (Persepolis), 17. Aria Yousefi (Sepahan), 19. Ali Nemati (Foolad), 23. Ramin Rezaeian (Foolad), 25. Danial Eiri (Malavan).

Midfielders: 6. Saeid Ezatolahi (Shabab Al-Ahli), 7. Alireza Jahanbakhsh (Dender), 8. Mohammad Mohebi (Rostov), 14. Saman Ghoddos (Kalba), 15. Rouzbeh Cheshmi (Esteghlal), 16. Mehdi Torabi (Tractor), 21. Mohammad Ghorbani (Al-Wahda), 26. Amirmohammad Rassaghinia (Esteghlal).

Forwards: 9. Mehdi Taremi (Olympiacos), 10. Mehdi Ghayedi (Al-Nasr), 11. Ali Alipour (Persepolis), 18. Amirhossein Hosseinzadeh (Tractor), 20. Shahriyar Moghanlou (Kalba), 24. Dennis Eckert (Standard Liege).

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