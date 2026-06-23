Iran: World Cup squad and jersey numbers
Iran is in Group G alongside Egypt, Belgium, and New Zealand. Here's a look at Iran’s World Cup squad, jersey numbers, and the clubs each player represents.
Coach: Amir Ghalenoei
Goalkeepers: 1. Alireza Beiranvand (Tractor), 12. Payam Niazmand (Persepolis), 22. Hossein Hosseini (Sepahan).
Defenders: 2. Saleh Hardani (Esteghlal), 3. Ehsan Hajsafi (Sepahan), 4. Shojae Khalilzadeh (Tractor), 5. Milad Mohammadi (Persepolis), 13. Hossein Kanaanizadegan (Persepolis), 17. Aria Yousefi (Sepahan), 19. Ali Nemati (Foolad), 23. Ramin Rezaeian (Foolad), 25. Danial Eiri (Malavan).
Midfielders: 6. Saeid Ezatolahi (Shabab Al-Ahli), 7. Alireza Jahanbakhsh (Dender), 8. Mohammad Mohebi (Rostov), 14. Saman Ghoddos (Kalba), 15. Rouzbeh Cheshmi (Esteghlal), 16. Mehdi Torabi (Tractor), 21. Mohammad Ghorbani (Al-Wahda), 26. Amirmohammad Rassaghinia (Esteghlal).
Forwards: 9. Mehdi Taremi (Olympiacos), 10. Mehdi Ghayedi (Al-Nasr), 11. Ali Alipour (Persepolis), 18. Amirhossein Hosseinzadeh (Tractor), 20. Shahriyar Moghanlou (Kalba), 24. Dennis Eckert (Standard Liege).