Football

Netherlands: World Cup squad and jersey numbers

Prothom Alo English Desk
Football - FIFA World Cup 2026 - Group F - Netherlands v Japan - Dallas Stadium, Arlington, Texas, U.S. - June 14, 2026 Netherlands players pose for a team group photo before the matchReuters

Netherlands is in Group E alongside Japan, Sweden, and Tunisia. Here's a look at Netherlands’ World Cup squad, jersey numbers, and the clubs each player represents.

Coach: Ronald Koeman

Goalkeepers: 1. Bart Verbruggen (Brighton), 13. Robin Roefs (Sunderland), 23. Mark Flekken (Bayer Leverkusen).

Defenders: 2. Lutsharel Geertruida (Sunderland), 4. Virgil van Dijk (Liverpool), 5. Nathan Ake (Manchester City), 6. Jan Paul van Hecke (Brighton), 12. Mats Wieffer (Brighton), 15. Micky van de Ven (Tottenham Hotspur), 22. Denzel Dumfries (Internazionale), 25. Jorrel Hato (Chelsea).

Midfielders: 3. Marten de Roon (Atalanta), 7. Justin Kluivert (Bournemouth), 8. Ryan Gravenberch (Liverpool), 14. Tijjani Reijnders (Manchester City), 16. Guus Til (PSV), 20. Teun Koopmeiners (Juventus), 21. Frenkie de Jong (FC Barcelona), 26. Quinten Timber (Marseille).

Forwards: 9. Wout Weghorst (Ajax), 10. Memphis Depay (Corinthians), 11. Cody Gakpo (Liverpool), 17. Noa Lang (Galatasaray), 18. Donyell Malen (Roma), 19. Brian Brobbey (Sunderland), 24. Crysencio Summerville (West Ham).

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