FIFA World Cup draw: Who’s in which group? Argentina with Algeria, Austria, Jordan; Brazil set for key tests
Following is the draw for next year's 48-team World Cup, which will be held in the United States, Canada and Mexico from 11 July to 19 June 2026.
Group A
Mexico
South Africa
South Korea
European Playoff D
Group B
Canada
European Playoff A
Qatar
Switzerland
Group C
Brazil
Morocco
Haiti
Scotland
Group D
United States
Paraguay
Australia
European Playoff C
Group E
Germany
Curacao
Ivory Coast
Ecuador
Group F
Netherlands
Japan
European Playoff B
Tunisia
Group G
Belgium
Egypt
Iran
New Zealand
Group H
Spain
Cape Verde
Saudi Arabia
Uruguay
Group I
France
Senegal
FIFA Playoff 2
Norway
Group J
Argentina
Algeria
Austria
Jordan
Group K
Portugal
FIFA Playoff 1
Uzbekistan
Colombia
Group L
England
Croatia
Ghana
Panama