Football

FIFA World Cup draw: Who’s in which group? Argentina with Algeria, Austria, Jordan; Brazil set for key tests

Reuters
The Official FIFA World Cup Trophy is seen before a news conference in New York City, New York, U.S., 17 June 2022.Reuters

Following is the draw for next year's 48-team World Cup, which will be held in the United States, Canada and Mexico from 11 July to 19 June 2026.

Group A

Mexico

South Africa

South Korea

European Playoff D

Group B

Canada

European Playoff A

Qatar

Switzerland

Group C

Brazil

Morocco

Haiti

Scotland

Group D

United States

Paraguay

Australia

European Playoff C

Group E

Germany

Curacao

Ivory Coast

Ecuador

Group F

Netherlands

Japan

European Playoff B

Tunisia

Group G

Belgium

Egypt

Iran

New Zealand

Group H

Spain

Cape Verde

Saudi Arabia

Uruguay

Group I

France

Senegal

FIFA Playoff 2

Norway

Group J

Argentina

Algeria

Austria

Jordan

Group K

Portugal

FIFA Playoff 1

Uzbekistan

Colombia

Group L

England

Croatia

Ghana

Panama

