Football

Brazil: World Cup squad and jersey numbers

Prothom Alo English Desk
Football - FIFA World Cup 2026 - Group C - Brazil v Morocco - New York/New Jersey Stadium, East Rutherford, New Jersey, U.S. - June 13, 2026 Brazil players pose for a team group photo before the matchReuters

Brazil are in Group C alongside Morocco, Haiti, and Scotland. Here's a look at Brazil's World Cup squad, jersey numbers, and the clubs each player represents.

Coach: Carlo Ancelotti

Goalkeepers: 1. Alisson (Liverpool), 12. Weverton (Gremio), 23. Ederson (Fenerbahçe).

Defenders: 3. Gabriel Magalhaes (Arsenal), 4. Marquinhos (Paris Saint-Germain), 6. Alex Sandro (Flamengo), 13. Danilo Luiz (Flamengo), 14. Bremer (Juventus), 15. Leo Pereira (Flamengo), 16. Douglas Santos (Zenit Saint Petersburg), 24. Roger Ibanez (Al-Ahli).

Midfielders: 2. Ederson Silva (Atalanta), 5. Casemiro (Manchester United), 8. Bruno Guimaraes (Newcastle), 17. Fabinho (Al-Ittihad), 18. Danilo Santos (Botafogo), 20. Lucas Paqueta (Flamengo).

Forwards: 7. Vinicius Jr (Real Madrid), 9. Matheus Cunha (Manchester United), 10. Neymar (Santos), 11. Raphinha (Barcelona), 19. Endrick (Lyon), 21. Luiz Henrique (Zenit Saint Petersburg), 22. Gabriel Martinelli (Arsenal), 25. Igor Thiago (Brentford), 26. Rayan (Bournemouth).

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