Brazil: World Cup squad and jersey numbers
Brazil are in Group C alongside Morocco, Haiti, and Scotland. Here's a look at Brazil's World Cup squad, jersey numbers, and the clubs each player represents.
Coach: Carlo Ancelotti
Goalkeepers: 1. Alisson (Liverpool), 12. Weverton (Gremio), 23. Ederson (Fenerbahçe).
Defenders: 3. Gabriel Magalhaes (Arsenal), 4. Marquinhos (Paris Saint-Germain), 6. Alex Sandro (Flamengo), 13. Danilo Luiz (Flamengo), 14. Bremer (Juventus), 15. Leo Pereira (Flamengo), 16. Douglas Santos (Zenit Saint Petersburg), 24. Roger Ibanez (Al-Ahli).
Midfielders: 2. Ederson Silva (Atalanta), 5. Casemiro (Manchester United), 8. Bruno Guimaraes (Newcastle), 17. Fabinho (Al-Ittihad), 18. Danilo Santos (Botafogo), 20. Lucas Paqueta (Flamengo).
Forwards: 7. Vinicius Jr (Real Madrid), 9. Matheus Cunha (Manchester United), 10. Neymar (Santos), 11. Raphinha (Barcelona), 19. Endrick (Lyon), 21. Luiz Henrique (Zenit Saint Petersburg), 22. Gabriel Martinelli (Arsenal), 25. Igor Thiago (Brentford), 26. Rayan (Bournemouth).