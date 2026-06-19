Tunisia: World Cup squad and squad numbers
Tunisia is in Group E alongside Netherlands, Japan, and Sweden. Here's a look at Tunisia’s World Cup squad, jersey numbers, and the clubs each player represents.
Coach: Sabri Lamouchi
Goalkeepers: 1. Mouhib Chamakh (Club Africain), 16. Aymen Dahmen (CS Sfaxien), 22. Sabri Ben Heesen (Etoile du Sahel).
Defenders: 2. Ali Abdi (Nice), 3. Montassar Talbi (Lorient), 4. Omar Rekik (Maribor), 5. Adem Arous (Kasimpasa), 6. Dylan Bronn (Servette), 12. Mortadha Ben Ouanes (Kasimpasa), 20. Yan Valery (Young Boys), 21. Mohamed Amine Ben Hamida (Esperance de Tunis), 23. Moutas Neffati (IFK Norrkoping), 24. Raed Chikhaoui (US Monastir).
Midfielders: 10. Hannibal Mejbri (Burnley), 11. Ismael Gharbi (Augsburg), 13. Rani Khedira (Union Berlin), 14. Khalil Ayari (Paris Saint-Germain), 15. Hadj Mahmoud (Lugano), 17. Ellyes Skhiri (Eintracht Frankfurt), 25. Anis Ben Slimane (Norwich City), 26. Sebastian Tounekti (Celtic).
Forwards: 7. Elias Achouri (Copenhagen), 8. Elias Saad (Hannover), 9. Hazem Mastouri (Dynamo Makhachkala), 18. Rayan Elloumi (Vancouver Whitecaps), 19. Firas Chaouat (Club Africain).