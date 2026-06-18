Australia: World Cup squad and jersey numbers
Australia is in Group D alongside Paraguay, USA, and Turkey. Here's a look at Australia's World Cup squad, jersey numbers, and the clubs each player represents.
Coach: Tony Popovic
Goalkeepers: 1. Mathew Ryan (Levante), 12. Paul Izzo (Randers), 18. Patrick Beach (Melbourne City).
Defenders: 2. Milos Degenek (APOEL), 3. Alessandro Circati (Parma), 4. Jacob Italiano (Grazer AK), 5. Jordan Bos (Feyenoord), 6. Jason Geria (Albirex Niigata), 15. Kai Trewin (New York City), 16. Aziz Behich (Melbourne City), 19. Harry Souttar (Leicester City), 21. Cameron Burgess (Swansea City), 25. Lucas Herrington (Colorado Rapids), .
Midfielders: 8. Connor Metcalfe (St Pauli), 10. Ajdin Hrustic (Heracles Almelo), 13. Aiden O’Neill (New York City), 14. Cameron Devlin (Hearts), 22. Jackson Irvine (St Pauli), 24. Paul Okon-Engstler (Sydney FC)
Forwards: 7. Mathew Leckie (Melbourne City), 9. Mohamed Toure (Norwich City), 11. Awer Mabil (Castellon), 17. Nestory Irankunda (Watford), 20. Cristian Volpato (Sassuolo), 23. Nishan Velupillay (Melbourne Victory), 26. Tete Yengi (Machida Zelvia).