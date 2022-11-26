Saudi Arabia make goal hero Dawsari captain against Poland

Salman Al-Faraj, who usually captains Saudi Arabia, is not in the starting line-up after suffering an injury in the team's opening match.
Argentina face Mexico in the other Group C match later Saturday.
Teams
Poland (4-4-2)
Wojciech Szczesny; Kamil Glik, Jakub Kiwior, Matty Cash, Bartosz Bereszynski; Grzegorz Krychowiak, Piotr Zielinski, Przemyslaw Frankowski, Krystian Bielik; Arkadiusz Milik, Robert Lewandowski (capt)
Coach: Czeslaw Michniewicz (POL)
Saudi Arabia (4-1-4-1)
Mohammed Al-Owais; Abdulelah Al-Amri, Ali Al-Bulayhi, Mohammed Al-Burayk, Saud Abdulhamid; Abdulelah Al-Malki; Sami Al-Naji, Mohamed Kanno, Feras Al-Brikan, Salem Al-Dawsari (capt); Saleh Al-Shehri
Coach: Herve Renard (FRA)
Referee: Wilton Sampaio (BRA)