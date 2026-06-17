Qatar: World Cup squad and jersey numbers
Qatar are in Group B alongside Canada, Bosnia & Herzegovina, and Switzerland. Here's a look at Qatar's World Cup squad, jersey numbers, and the clubs each player represents.
Coach: Julen Lopetegui
Preliminary squad:
Goalkeepers: 1. Mahmoud Abunada (Al-Rayyan), 21. Salah Zakaria (Al-Duhail), 22. Meshaal Barsham (Al-Sadd),
Defenders: 2. Pedro Miguel (Al-Sadd), 3. Lucas Mendes (Al-Wakrah), 4. Issa Laye (Al-Arabi), 13. Ayoub Al-Oui (Al-Gharafa), 14. Homam Ahmed (Cultural Leonesa). 16. Boualem Khoukhi (Al-Sadd), 18. Sultan Al-Brake (Al-Duhail), 25. Al-Hashmi Al-Hussain (Al-Arabi).
Midfielders: 5. Jassem Gaber (Al-Rayyan), 6. Abdulaziz Hatem (Al-Rayyan), 12. Karim Boudiaf (Al-Duhail), 20. Ahmed Fathy (Al-Arabi), 23. Assim Madibo (Al-Wakrah), 26. Mohamed Al-Mannai (Al-Shamal).
Forwards: 7. Ahmed Alaaeldin (Al-Rayyan), 8. Edmilson Junior (Al-Duhail), 9. Mohammed Muntari (Al-Gharafa), 10. Hassan Al-Haydos (Al-Sadd), 11. Akram Afif (Al-Sadd), 15. Yusuf Abdurisag (Al-Wakrah), 17. Ahmed Al-Ganehi (Al-Gharafa), 19. Almoez Ali (Al-Duhail), 24. Tahsin Jamshid (Al-Duhail).