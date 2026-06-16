Saliba to start for France against Senegal
William Saliba, who has been struggling with back pain, will start in France's central defence as Les Bleus kick off their World Cup campaign with a Group I clash against Senegal on Tuesday.
France coach Didier Deschamps opts for Desire Doue in attack, leaving Rayan Cherki and Bradley Barcola on the bench
Jules Kounde and Theo Hernandez start at full back
Senegal's Lamine Camara to start in midfield with Habib Diarra left on the bench.
France
Mike Maignan; Jules Kounde, Dayot Upamecano, William Saliba, Theo Hernandez; Aurelien Tchouameni, Adrien Rabiot; Michael Olise, Kylian Mbappe (captain), Desire Doue, Ousmane Dembele.
Senegal
Edouard Mendy; Krepin Diatta, Kalidou Koulibaly (captain), Moussa Niakhate, El Hadji Malick Diouf; Idrissa Gana Gueye, Lamine Camara, Pape Gueye; Ismaila Sarr, Sadio Mane, Nicolas Jackson.