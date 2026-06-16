Football

Saliba to start for France against Senegal

Reuters
East Rutherford, N.J
FIFA World Cup 2026 - Group I - France v Senegal - New York/New Jersey Stadium, East Rutherford, New Jersey, U.S. - June 16, 2026 France's Kylian Mbappe shakes hands with Senegal's Kalidou Koulibaly before the matchReuters

William Saliba, who has been struggling with back pain, will start in France's central defence as Les Bleus kick off their World Cup campaign with a Group I clash against Senegal on Tuesday.

  • France coach Didier Deschamps opts for Desire Doue in attack, leaving Rayan Cherki and Bradley Barcola on the bench

  • Jules Kounde and Theo Hernandez start at full back

  • Senegal's Lamine Camara to start in midfield with Habib Diarra left on the bench.

France

Mike Maignan; Jules Kounde, Dayot Upamecano, William Saliba, Theo Hernandez; Aurelien Tchouameni, Adrien Rabiot; Michael Olise, Kylian Mbappe (captain), Desire Doue, Ousmane Dembele.

Senegal

Edouard Mendy; Krepin Diatta, Kalidou Koulibaly (captain), Moussa Niakhate, El Hadji Malick Diouf; Idrissa Gana Gueye, Lamine Camara, Pape Gueye; Ismaila Sarr, Sadio Mane, Nicolas Jackson.

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