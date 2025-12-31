Politics

Demise of Khaleda Zia

India’s foreign minister S Jaishankar arrives in Dhaka

Staff Correspondent
Dhaka
India’s foreign minister, S Jaishankar, arrived in Dhaka to pay his respect to deceased BNP chairperson and former prime minister Khaleda Zia on 31 December 2025Collected

India’s foreign minister, S Jaishankar, arrived in Dhaka a short while ago to pay his final respects to former prime minister and BNP chairperson Khaleda Zia on Wednesday.

S Jaishankar arrived in Dhaka in a special aircraft of the Indian Air Force at around 11:30 am.

Upon his arrival at Bashar Air Base of the Bangladesh Air Force, India’s foreign minister S Jaishankar was received by M Farhad Hossain, secretary of the foreign ministry (Intergovernmental organisations and consular affairs).

