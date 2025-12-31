Demise of Khaleda Zia
India’s foreign minister S Jaishankar arrives in Dhaka
India’s foreign minister, S Jaishankar, arrived in Dhaka a short while ago to pay his final respects to former prime minister and BNP chairperson Khaleda Zia on Wednesday.
S Jaishankar arrived in Dhaka in a special aircraft of the Indian Air Force at around 11:30 am.
Upon his arrival at Bashar Air Base of the Bangladesh Air Force, India’s foreign minister S Jaishankar was received by M Farhad Hossain, secretary of the foreign ministry (Intergovernmental organisations and consular affairs).