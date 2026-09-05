Smartphones in Bangladesh: Latest prices, features and specifications
Among the models available in the market, phones priced between Tk 20,000 and Tk 40,000 have proved particularly popular with buyers. Some new phones have also arrived. Here’s a look at the latest smartphone and feature phone models from various brands, their prices and key features, based on a survey of the market.
Apple
1. iPhone 17 Air
Official price: Tk 164,999
Display: 6.5 inches
Camera: 48 megapixels, 2160p
RAM: 12GB
Processor: Apple A19 Pro
Storage: 256GB
Battery: 3,149mAh
2. iPhone 17 Pro Max
Official price: Tk 242,999
Display: 6.9 inches
Camera: 48 megapixels
RAM: 12GB
Processor: Apple A19 Pro
Storage: 512GB
Battery: 4,832mAh
3. iPhone 17
Official price: Tk 147,000
Display: 6.3 inches
Camera: 48 megapixels
RAM: 8GB
Processor: Apple A19
Storage: 256GB
Battery: 3,692mAh
4. iPhone 16
Official price: Tk 99,000
Display: 6.1 inches
Camera: 48 megapixels
RAM: 8GB
Processor: Apple A18
Storage: 128GB
Battery: 3,561mAh
Samsung
1. Galaxy A27 5G (new)
Official price: Tk 48,099
Display: 6.7 inches
Camera: 50 megapixels
RAM: 6GB
Processor: Snapdragon
Storage: 128GB
Battery: 5,000mAh
2. Galaxy S26 Plus
Official price: Tk 152,999
Display: 6.7 inches
Camera: 50 megapixels
RAM: 12GB
Processor: Snapdragon 8 Elite Gen 5
Storage: 256GB
Battery: 4,900mAh
3. Galaxy S26
Official price: Tk 128,499
Display: 6.3 inches
Camera: 50 megapixels
RAM: 12GB
Processor: Snapdragon 8 Elite Gen 5
Storage: 256GB
Battery: 4,300mAh
4. Galaxy A57 5G
Official price: Tk 77,999
Display: 6.7 inches
Camera: 50 megapixels
RAM: 12GB
Processor: Exynos 1680
Storage: 256GB
Battery: 5,000mAh
5. Galaxy A37 5G
Official price: Tk 57,999
Display: 6.7 inches
Camera: 50 megapixels
RAM: 8GB
Processor: Exynos 1480
Storage: 256GB
Battery: 5,000mAh
6. Galaxy A36
Official price: Tk 46,499
Display: 6.7 inches
Camera: 50 megapixels
RAM: 8GB
Processor: Exynos 1480
Storage: 128GB
Battery: 5,000mAh
7. Galaxy A17 5G
Official price: Tk 36,299
Display: 6.7 inches
Camera: 50 megapixels
RAM: 8GB
Processor: Exynos 1330
Storage: 128GB
Battery: 5,000mAh
8. Galaxy F56
Unofficial price: Tk 35,000
Display: 6.7 inches
Camera: 50 megapixels
RAM: 8GB
Processor: Exynos 1480
Storage: 128GB
Battery: 6,000mAh
9. Galaxy F70E
Unofficial price: Tk 20,000
Display: 6.7 inches
Camera: 50 megapixels
RAM: 6GB
Processor: Dimensity 6300
Storage: 128GB
Battery: 5,000mAh
10. Galaxy A07 4G
Unofficial price: Tk 20,899
Display: 6.7 inches
Camera: 50 megapixels
RAM: 4GB
Processor: Helio G99
Storage: 128GB
Battery: 5,000mAh
Xiaomi
1. Redmi 17 (new)
Official price: Tk 22,999
Display: 6.9 inches
Camera: 50 megapixels
RAM: 4GB
Processor: Helio G91-Ultra
Storage: 128GB
Battery: 7,500mAh
2. Redmi K90 Ultra
Official price: Tk 64,000
Display: 6.83 inches
Camera: 50 megapixels
RAM: 16GB
Processor: Snapdragon 8 Elite
Storage: 256GB
Battery: 8,550mAh
3. Redmi Note 17 Pro
Unofficial price: Tk 37,000
Display: 6.8 inches
Camera: 50 megapixels
RAM: 8GB
Processor: Snapdragon 6s Gen 4
Storage: 256GB
Battery: 9,000mAh
4. Poco X8 Pro Max
Unofficial price: Tk 57,000
Display: 6.83 inches
Camera: 50 megapixels
RAM: 12GB
Processor: Dimensity 9500S
Storage: 512GB
Battery: 8,500mAh
5. Redmi R70M
Unofficial price: Tk 35,000
Display: 6.9 inches
Camera: 13 megapixels
RAM: 12GB
Processor: Unisoc T8300
Storage: 256GB
Battery: 6,300mAh
6. Redmi Note 15 5G
Official price: Tk 36,999
Display: 6.77 inches
Camera: 108 megapixels
RAM: 8GB
Processor: Snapdragon 6 Gen 3
Storage: 256GB
Battery: 5,520mAh
7. Redmi A7 Pro 5G
Unofficial price: Tk 25,000
Display: 6.9 inches
Camera: 32 megapixels
RAM: 6GB
Processor: Unisoc T8300
Storage: 128GB
Battery: 6,300mAh
8. Poco C81 Pro
Unofficial price: Tk 20,000
Display: 6.9 inches
Camera: 13 megapixels
RAM: 4GB
Processor: Unisoc T7250
Storage: 128GB
Battery: 6,300mAh
9. Redmi 17C
Unofficial price: Tk 15,000
Display: 6.8 inches
Camera: 13 megapixels
RAM: 4GB
Processor: Helio G81 Ultra
Storage: 128GB
Battery: 5,160mAh
10. Redmi 15
Unofficial price: Tk 23,000
Display: 6.9 inches
Camera: 50 megapixels
RAM: 8GB
Processor: Snapdragon 6s Gen 3
Storage: 256GB
Battery: 7,000mAh
1. Pixel 10
Official price: Tk 109,999
Display: 6.3 inches
Camera: 50 megapixels
RAM: 12GB
Processor: Google Tensor G5
Storage: 128GB
Battery: 4,970mAh
2. Pixel 10a
Unofficial price: Tk 63,000
Display: 6.3 inches
Camera: 48 megapixels
RAM: 8GB
Processor: Google Tensor G4
Storage: 256GB
Battery: 5,100mAh
3. Pixel 9a
Official price: Tk 69,999
Display: 6.3 inches
Camera: 48 megapixels
RAM: 8GB
Processor: Google Tensor G4
Storage: 128GB
Battery: 5,100mAh
4. Pixel 8a
Unofficial price: Tk 48,000
Display: 6.1 inches
Camera: 64 megapixels
RAM: 8GB
Processor: Google Tensor G3
Storage: 128GB
Battery: 4,492mAh
Tecno (new)
1. Camon Slim 5G (new)
Official price: Tk 59,999
Display: 6.78 inches
Camera: 50 megapixels
RAM: 8GB
Processor: Dimensity 7300E 5G
Storage: 256GB
Battery: 6,000mAh
2. Camon Air (new)
Official price: Tk 44,999
Display: 6.78 inches
Camera: 50 megapixels
RAM: 8GB
Processor: MediaTek Helio G200
Storage: 128GB
Battery: 6,000mAh
Honor
1. Magic 8 Pro
Official price: Tk 159,999
Display: 6.71 inches
Camera: 200 megapixels
RAM: 12GB
Processor: Snapdragon 8 Elite Gen 5
Storage: 512GB
Battery: 7,100mAh
2. Magic 8 Pro Air
Unofficial price: Tk 91,000
Display: 6.3 inches
Camera: 64 megapixels
RAM: 16GB
Processor: Dimensity 9500
Storage: 512GB
Battery: 5,500mAh
3. Magic V6
Official price: Tk 249,999
Display: 7.95 inches
Camera: 50 megapixels
RAM: 16GB
Processor: Snapdragon 6 Gen 5
Storage: 512GB
Battery: 6,660mAh
4. X80 Pro Max
Unofficial price: Tk 52,000
Display: 6.8 inches
Camera: 50 megapixels
RAM: 8GB
Processor: Snapdragon 6 Gen 5
Storage: 256GB
Battery: 11,000mAh
5. X9D
Official price: Tk 46,999
Display: 6.79 inches
Camera: 108 megapixels
RAM: 8GB
Processor: Snapdragon 6 Gen 4
Storage: 256GB
Battery: 8,300mAh
6. X8D
Official price: Tk 35,999
Display: 6.77 inches
Camera: 108 megapixels
RAM: 8GB
Processor: Snapdragon 6s 4G Gen 2
Storage: 256GB
Battery: 7,000mAh
7. X5C Plus
Official price: Tk 14,999
Display: 6.74 inches
Camera: 50 megapixels
RAM: 4GB
Processor: Helio G81
Storage: 128GB
Battery: 5,260mAh
8. 600 Pro
Unofficial price: Tk 76,000
Display: 6.77 inches
Camera: 200 megapixels
RAM: 12GB
Processor: Snapdragon 8 Elite
Storage: 512GB
Battery: 7,000mAh
9. Power 2
Unofficial price: Tk 53,000
Display: 6.79 inches
Camera: 50 megapixels
RAM: 12GB
Processor: Dimensity 8500 Elite
Storage: 256GB
Battery: 10,080mAh
OnePlus
1. OnePlus 15
Unofficial price: Tk 92,500.
Display: 6.78 inches.
Camera: 50 megapixels.
RAM: 12GB.
Processor: Snapdragon 8 Elite Gen 5.
Storage: 512GB.
Battery: 7,300mAh.
2. OnePlus 15R
Unofficial price: Tk 64,000.
Display: 6.83 inches.
Camera: 50 megapixels.
RAM: 12GB.
Processor: Snapdragon 8 Elite Gen 5.
Storage: 256GB.
Battery: 7,400mAh.
3. Nord 6
Unofficial price: Tk 58,000.
Display: 6.78 inches.
Camera: 50 megapixels.
RAM: 12GB.
Processor: Snapdragon 8s Gen 4.
Storage: 256GB.
Battery: 7,500mAh.
4. Nord CE6 Lite
Unofficial price: Tk 34,000.
Display: 6.72 inches.
Camera: 50 megapixels.
RAM: 8GB.
Processor: Dimensity 7400 Apex.
Storage: 256GB.
Battery: 7,500mAh.
5. N6
Unofficial price: Tk 33,500.
Display: 6.8 inches.
Camera: 50 megapixels.
RAM: 8GB.
Processor: Dimensity 6360 Apex.
Storage: 256GB.
Battery: 8,000mAh.
Vivo
1. V80 Lite 5G (New)
Official price: Tk 59,999.
Display: 6.83 inches.
Camera: 50 megapixels.
RAM: 8GB.
Processor: Dimensity 7360.
Storage: 128GB.
Battery: 7,050mAh.
2. X300 Pro
Official price: Tk 149,999.
Display: 6.78 inches.
Camera: 200 megapixels.
RAM: 16GB.
Processor: Dimensity 9500.
Storage: 512GB.
Battery: 6,510mAh.
3. X300e
Unofficial price: Tk 87,000.
Display: 6.78 inches.
Camera: 200 megapixels.
RAM: 12GB.
Processor: Dimensity 9500.
Storage: 256GB.
Battery: 7,100mAh.
4. V70
Official price: Tk 87,999.
Display: 6.59 inches.
Camera: 50 megapixels.
RAM: 12GB.
Processor: Snapdragon 7 Gen 4.
Storage: 256GB.
Battery: 6,500mAh.
5. V60
Official price: Tk 64,999.
Display: 6.77 inches.
Camera: 50 megapixels.
RAM: 12GB.
Processor: Snapdragon 7 Gen 4.
Storage: 256GB.
Battery: 6,500mAh.
6. Y400
Unofficial price: Tk 26,000.
Display: 6.67 inches.
Camera: 50 megapixels.
RAM: 8GB.
Processor: Snapdragon 4 Gen 2.
Storage: 256GB.
Battery: 6,000mAh.
7. Y29 4G
Official price: Tk 19,999.
Display: 6.68 inches.
Camera: 50 megapixels.
RAM: 8GB.
Processor: Snapdragon 685.
Storage: 128GB.
Battery: 6,500mAh.
8. T4 Pro
Unofficial price: Tk 38,000.
Display: 6.77 inches.
Camera: 50 megapixels.
RAM: 8GB.
Processor: Snapdragon 7 Gen 4.
Storage: 128GB.
Battery: 6,500mAh.
9. V80 Lite
Official price: Tk 69,999.
Display: 6.8 inches.
Camera: 50 megapixels.
RAM: 8GB.
Processor: Dimensity 7500.
Storage: 256GB.
Battery: 10,000mAh.
Oppo
1. Find X9 Pro
Unofficial price: Tk 110,000.
Display: 6.78 inches.
Camera: 200 megapixels.
RAM: 16GB.
Processor: Dimensity 9500.
Storage: 512GB.
Battery: 7,500mAh.
2. Find X9S
Unofficial price: Tk 98,500.
Display: 6.59 inches.
Camera: 200 megapixels.
RAM: 12GB.
Processor: Dimensity 9500S.
Storage: 256GB.
Battery: 7,025mAh.
3. Find X8S
Unofficial price: Tk 85,000.
Display: 6.32 inches.
Camera: 50 megapixels.
RAM: 12GB.
Processor: Dimensity 9400+.
Storage: 256GB.
Battery: 5,700mAh.
4. Reno 15C
Unofficial price: Tk 41,000.
Display: 6.59 inches.
Camera: 50 megapixels.
RAM: 12GB.
Processor: Snapdragon 7 Gen 4.
Storage: 256GB.
Battery: 6,500mAh.
5. Reno 14 Pro
Unofficial price: Tk 63,000.
Display: 6.89 inches.
Camera: 50 megapixels.
RAM: 12GB.
Processor: Dimensity 8450.
Storage: 256GB.
Battery: 6,200mAh.
6. A6K
Official price: Tk 23,000.
Display: 6.75 inches.
Camera: 50 megapixels.
RAM: 6GB.
Processor: Snapdragon 685.
Storage: 128GB.
Battery: 6,500mAh.
Realme
1. C100X (New)
Official price: Tk 21,999.
Display: 6.8 inches.
Camera: 50 megapixels.
RAM: 4GB.
Processor: Unisoc T7250.
Storage: 128GB.
Battery: 8,000mAh.
2. GT7 Pro
Unofficial price: Tk 78,000.
Display: 6.78 inches.
Camera: 50 megapixels.
RAM: 12GB.
Processor: Snapdragon 8 Elite.
Storage: 256GB.
Battery: 6,500mAh.
3. GT 6T
Unofficial price: Tk 36,000.
Display: 6.78 inches.
Camera: 50 megapixels.
RAM: 8GB.
Processor: Snapdragon 7+ Gen 3.
Storage: 128GB.
Battery: 5,500mAh.
4. Realme 14
Official price: Tk 41,999.
Display: 6.67 inches.
Camera: 50 megapixels.
RAM: 12GB.
Processor: Snapdragon 6 Gen 4.
Storage: 256GB.
Battery: 6,000mAh.
5. Realme P3
Unofficial price: Tk 24,000.
Display: 6.67 inches.
Camera: 50 megapixels.
RAM: 8GB.
Processor: Snapdragon 6 Gen 4.
Storage: 128GB.
Battery: 6,000mAh.
6. Narzo 80 Lite 4G
Unofficial price: Tk 11,500.
Display: 6.74 inches.
Camera: 13 megapixels.
RAM: 6GB.
Storage: 64GB.
Battery: 6,300mAh.
7. Narzo 70 Turbo
Unofficial price: Tk 23,000.
Display: 6.64 inches.
Camera: 50 megapixels.
RAM: 6GB.
Processor: Dimensity 7300 Energy.
Storage: 128GB.
Battery: 5,000mAh.
8. C75X
Official price: Tk 17,999.
Display: 6.67 inches.
Camera: 50 megapixels.
RAM: 8GB.
Processor: Helio G81 Ultra.
Storage: 128GB.
Battery: 5,600mAh.
9. Note 70
Official price: Tk 17,999.
Display: 6.67 inches.
Camera: 13 megapixels.
RAM: 4GB.
Processor: Helio G81 Ultra.
Storage: 128GB.
Battery: 6,300mAh.
10. C85
Official price: Tk 20,999.
Display: 6.8 inches.
Camera: 50 megapixels.
RAM: 6GB.
Processor: Snapdragon 685.
Storage: 128GB.
Battery: 7,000mAh.
Symphony
1. Innova 40
Official price: Tk 12,999.
Display: 6.75 inches.
Camera: 50 megapixels.
RAM: 6GB.
Processor: Unisoc T615.
Storage: 128GB.
Battery: 6,000mAh.
2. Max 30
Official price: Tk 9,999.
Display: 6.56 inches.
Camera: 5 megapixels.
RAM: 3GB.
Processor: T603.
Storage: 64GB.
Battery: 5,000mAh.
3. Max 10
Official price: Tk 8,999.
Display: 6.56 inches.
Camera: 5 megapixels.
RAM: 2GB.
Storage: 64GB.
Battery: 5,000mAh.
4. G27 Lite
Official price: Tk 7,399.
Display: 6.56 inches.
Camera: 5 megapixels.
RAM: 2GB.
Storage: 64GB.
Battery: 4,000mAh.
5. L146
Type: Feature phone.
Official price: Tk 1,899.
Display: 2.4 inches.
Battery: 3,500mAh.
6. A40
Type: Feature phone.
Official price: Tk 1,130.
Display: 1.77 inches.
Battery: 1,000mAh.
7. S80
Type: Feature phone.
Official price: Tk 2,199.
Display: 2.8 inches.
Battery: 1,500mAh.
Walton
1. Xanon X1 Ultra
Official price: Tk 19,499.
Display: 6.6 inches.
Camera: 50 megapixels.
RAM: 6GB.
Processor: Helio G99.
Storage: 128GB.
Battery: 5,000mAh.
2. Xanon X22 5G
Official price: Tk 25,999.
Display: 6.8 inches.
Camera: 50 megapixels.
RAM: 8GB.
Processor: Dimensity 7100.
Storage: 128GB.
Battery: 5,000mAh.
3. GenX Z3
Official price: Tk 14,799.
Display: 6.8 inches.
Camera: 13 megapixels.
RAM: 4GB.
Processor: Unisoc T7250.
Storage: 64GB.
Battery: 5,000mAh.
4. NexG N28 Pro
Official price: Tk 22,499.
Display: 6.7 inches.
Camera: 50 megapixels.
RAM: 8GB.
Processor: Helio G81.
Storage: 128GB.
Battery: 6,000mAh.
5. Olivio MH22I
Type: Feature phone.
Official price: Tk 1,400.
Display: 2.4 inches.
Battery: 1,400mAh.
6. Xplay 101
Type: Feature phone.
Official price: Tk 1,599.
Display: 2.4 inches.
Battery: 2,500mAh.
Huawei
1. Mate 80 Pro
Official price: Tk 139,999
Display: 6.75 inches
Camera: 50 megapixels
RAM: 16GB
Processor: Kirin 9030 Pro
Storage: 512GB
Battery: 5,750mAh
2. Nova 16 Pro
Unofficial price: Tk 88,000
Display: 6.84 inches
Camera: 200 megapixels
RAM: 12GB
Processor: Kirin 9010S
Storage: 512GB
Battery: 7,000mAh
3. Nova 15 Max
Official price: Tk 49,999
Display: 6.84 inches
Camera: 50 megapixels
RAM: 8GB
Storage: 256GB
Battery: 8,500mAh
4. Nova Y74
Official price: Tk 29,999
Display: 6.67 inches
Camera: 50 megapixels, 1080p
RAM: 8GB
Storage: 256GB
Battery: 6,620mAh
5. Nova 15 Max
Official price: Tk 49,999
Display: 6.84 inches
Camera: 50 megapixels
RAM: 8GB
Storage: 256GB
Battery: 8,500mAh
Infinix
1. Hot 70 Pro 5G (New)
Official price: Tk 36,999
Display: 6.76 inches
Camera: 50 megapixels
RAM: 8GB
Processor: Dimensity 7100 5G
Storage: 128GB
Battery: 6,000mAh
2. Hot 70 Pro
Official price: Tk 36,999
Display: 6.76 inches
Camera: 50 megapixels
RAM: 8GB
Processor: Dimensity 7100
Storage: 128GB
Battery: 6,000mAh
3. GT 30
Official price: Tk 30,999
Display: 6.78 inches
Camera: 64 megapixels
RAM: 8GB
Processor: Dimensity 7400
Storage: 256GB
Battery: 5,500mAh
4. Hot 60 Pro+
Official price: Tk 28,999
Display: 6.78 inches
Camera: 50 megapixels
RAM: 8GB
Processor: Helio G200
Storage: 256GB
Battery: 5,160mAh
5. Smart 20
Official price: Tk 16,999
Display: 6.78 inches
Camera: 8 megapixels
RAM: 4GB
Processor: Helio G81
Storage: 128GB
Battery: 5,200mAh
6. Smart 10 Plus
Official price: Tk 14,999
Display: 6.67 inches
Camera: 8 megapixels
RAM: 4GB
Processor: Unisoc T7250
Storage: 128GB
Battery: 6,000mAh
7. Hot 60 Pro
Official price: Tk 20,999
Display: 6.78 inches
Camera: 50 megapixels
RAM: 8GB
Processor: Helio G200
Storage: 128GB
Battery: 5,160mAh
Motorola
1. Edge 70 Pro+
Unofficial price: Tk 66,000.
Display: 6.78 inches.
Camera: 50 megapixels, 2160p.
RAM: 12GB.
Processor: Dimensity 8500 Extreme.
Storage: 256GB.
Battery: 6,500mAh.
2. Edge 70 Pro
Unofficial price: Tk 54,000.
Display: 6.78 inches.
Camera: 50 megapixels.
RAM: 12GB.
Processor: Dimensity 8500 Extreme.
Storage: 256GB.
Battery: 6,500mAh, 90W.
3. Edge 70 Fusion
Unofficial price: Tk 40,000.
Display: 6.78 inches.
Camera: 50 megapixels.
RAM: 8GB.
Processor: Snapdragon 7s Gen 3.
Storage: 256GB.
Battery: 7,000mAh.
4. Moto A300 (2026)
Type: Feature phone.
Official price: Tk 2,350.
Display: 2 inches.
Camera: 1.3 megapixels.
RAM: 4MB.
Storage: 32MB.
Battery: 1,000mAh (removable).