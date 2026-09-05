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Smartphones in Bangladesh: Latest prices, features and specifications

Among the models available in the market, phones priced between Tk 20,000 and Tk 40,000 have proved particularly popular with buyers. Some new phones have also arrived. Here’s a look at the latest smartphone and feature phone models from various brands, their prices and key features, based on a survey of the market.

Online Desk
iPhone 17 series smartphonesApple

Apple

1. iPhone 17 Air

Official price: Tk 164,999

Display: 6.5 inches

Camera: 48 megapixels, 2160p

RAM: 12GB

Processor: Apple A19 Pro

Storage: 256GB

Battery: 3,149mAh

2. iPhone 17 Pro Max

Official price: Tk 242,999

Display: 6.9 inches

Camera: 48 megapixels

RAM: 12GB

Processor: Apple A19 Pro

Storage: 512GB

Battery: 4,832mAh

3. iPhone 17

Official price: Tk 147,000

Display: 6.3 inches

Camera: 48 megapixels

RAM: 8GB

Processor: Apple A19

Storage: 256GB

Battery: 3,692mAh

4. iPhone 16

Official price: Tk 99,000

Display: 6.1 inches

Camera: 48 megapixels

RAM: 8GB

Processor: Apple A18

Storage: 128GB

Battery: 3,561mAh

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Will mobile phone prices really fall despite lower duties?

Samsung

1. Galaxy A27 5G (new)

Official price: Tk 48,099

Display: 6.7 inches

Camera: 50 megapixels

RAM: 6GB

Processor: Snapdragon

Storage: 128GB

Battery: 5,000mAh

2. Galaxy S26 Plus

Official price: Tk 152,999

Display: 6.7 inches

Camera: 50 megapixels

RAM: 12GB

Processor: Snapdragon 8 Elite Gen 5

Storage: 256GB

Battery: 4,900mAh

3. Galaxy S26

Official price: Tk 128,499

Display: 6.3 inches

Camera: 50 megapixels

RAM: 12GB

Processor: Snapdragon 8 Elite Gen 5

Storage: 256GB

Battery: 4,300mAh

4. Galaxy A57 5G

Official price: Tk 77,999

Display: 6.7 inches

Camera: 50 megapixels

RAM: 12GB

Processor: Exynos 1680

Storage: 256GB

Battery: 5,000mAh

5. Galaxy A37 5G

Official price: Tk 57,999

Display: 6.7 inches

Camera: 50 megapixels

RAM: 8GB

Processor: Exynos 1480

Storage: 256GB

Battery: 5,000mAh

6. Galaxy A36

Official price: Tk 46,499

Display: 6.7 inches

Camera: 50 megapixels

RAM: 8GB

Processor: Exynos 1480

Storage: 128GB

Battery: 5,000mAh

7. Galaxy A17 5G

Official price: Tk 36,299

Display: 6.7 inches

Camera: 50 megapixels

RAM: 8GB

Processor: Exynos 1330

Storage: 128GB

Battery: 5,000mAh

8. Galaxy F56

Unofficial price: Tk 35,000

Display: 6.7 inches

Camera: 50 megapixels

RAM: 8GB

Processor: Exynos 1480

Storage: 128GB

Battery: 6,000mAh

9. Galaxy F70E

Unofficial price: Tk 20,000

Display: 6.7 inches

Camera: 50 megapixels

RAM: 6GB

Processor: Dimensity 6300

Storage: 128GB

Battery: 5,000mAh

10. Galaxy A07 4G

Unofficial price: Tk 20,899

Display: 6.7 inches

Camera: 50 megapixels

RAM: 4GB

Processor: Helio G99

Storage: 128GB

Battery: 5,000mAh

Redmi 17 smartphone
Xiaomi

Xiaomi

1. Redmi 17 (new)

Official price: Tk 22,999

Display: 6.9 inches

Camera: 50 megapixels

RAM: 4GB

Processor: Helio G91-Ultra

Storage: 128GB

Battery: 7,500mAh

2. Redmi K90 Ultra

Official price: Tk 64,000

Display: 6.83 inches

Camera: 50 megapixels

RAM: 16GB

Processor: Snapdragon 8 Elite

Storage: 256GB

Battery: 8,550mAh

3. Redmi Note 17 Pro

Unofficial price: Tk 37,000

Display: 6.8 inches

Camera: 50 megapixels

RAM: 8GB

Processor: Snapdragon 6s Gen 4

Storage: 256GB

Battery: 9,000mAh

4. Poco X8 Pro Max

Unofficial price: Tk 57,000

Display: 6.83 inches

Camera: 50 megapixels

RAM: 12GB

Processor: Dimensity 9500S

Storage: 512GB

Battery: 8,500mAh

5. Redmi R70M

Unofficial price: Tk 35,000

Display: 6.9 inches

Camera: 13 megapixels

RAM: 12GB

Processor: Unisoc T8300

Storage: 256GB

Battery: 6,300mAh

6. Redmi Note 15 5G

Official price: Tk 36,999

Display: 6.77 inches

Camera: 108 megapixels

RAM: 8GB

Processor: Snapdragon 6 Gen 3

Storage: 256GB

Battery: 5,520mAh

7. Redmi A7 Pro 5G

Unofficial price: Tk 25,000

Display: 6.9 inches

Camera: 32 megapixels

RAM: 6GB

Processor: Unisoc T8300

Storage: 128GB

Battery: 6,300mAh

8. Poco C81 Pro

Unofficial price: Tk 20,000

Display: 6.9 inches

Camera: 13 megapixels

RAM: 4GB

Processor: Unisoc T7250

Storage: 128GB

Battery: 6,300mAh

9. Redmi 17C

Unofficial price: Tk 15,000

Display: 6.8 inches

Camera: 13 megapixels

RAM: 4GB

Processor: Helio G81 Ultra

Storage: 128GB

Battery: 5,160mAh

10. Redmi 15

Unofficial price: Tk 23,000

Display: 6.9 inches

Camera: 50 megapixels

RAM: 8GB

Processor: Snapdragon 6s Gen 3

Storage: 256GB

Battery: 7,000mAh

Google

1. Pixel 10

Official price: Tk 109,999

Display: 6.3 inches

Camera: 50 megapixels

RAM: 12GB

Processor: Google Tensor G5

Storage: 128GB

Battery: 4,970mAh

2. Pixel 10a

Unofficial price: Tk 63,000

Display: 6.3 inches

Camera: 48 megapixels

RAM: 8GB

Processor: Google Tensor G4

Storage: 256GB

Battery: 5,100mAh

3. Pixel 9a

Official price: Tk 69,999

Display: 6.3 inches

Camera: 48 megapixels

RAM: 8GB

Processor: Google Tensor G4

Storage: 128GB

Battery: 5,100mAh

4. Pixel 8a

Unofficial price: Tk 48,000

Display: 6.1 inches

Camera: 64 megapixels

RAM: 8GB

Processor: Google Tensor G3

Storage: 128GB

Battery: 4,492mAh

Tecno Camon Slim 5G smartphone
Tecno

Tecno (new)

1. Camon Slim 5G (new)

Official price: Tk 59,999

Display: 6.78 inches

Camera: 50 megapixels

RAM: 8GB

Processor: Dimensity 7300E 5G

Storage: 256GB

Battery: 6,000mAh

2. Camon Air (new)

Official price: Tk 44,999

Display: 6.78 inches

Camera: 50 megapixels

RAM: 8GB

Processor: MediaTek Helio G200

Storage: 128GB

Battery: 6,000mAh

Honor

1. Magic 8 Pro

Official price: Tk 159,999

Display: 6.71 inches

Camera: 200 megapixels

RAM: 12GB

Processor: Snapdragon 8 Elite Gen 5

Storage: 512GB

Battery: 7,100mAh

2. Magic 8 Pro Air

Unofficial price: Tk 91,000

Display: 6.3 inches

Camera: 64 megapixels

RAM: 16GB

Processor: Dimensity 9500

Storage: 512GB

Battery: 5,500mAh

3. Magic V6

Official price: Tk 249,999

Display: 7.95 inches

Camera: 50 megapixels

RAM: 16GB

Processor: Snapdragon 6 Gen 5

Storage: 512GB

Battery: 6,660mAh

4. X80 Pro Max

Unofficial price: Tk 52,000

Display: 6.8 inches

Camera: 50 megapixels

RAM: 8GB

Processor: Snapdragon 6 Gen 5

Storage: 256GB

Battery: 11,000mAh

5. X9D

Official price: Tk 46,999

Display: 6.79 inches

Camera: 108 megapixels

RAM: 8GB

Processor: Snapdragon 6 Gen 4

Storage: 256GB

Battery: 8,300mAh

6. X8D

Official price: Tk 35,999

Display: 6.77 inches

Camera: 108 megapixels

RAM: 8GB

Processor: Snapdragon 6s 4G Gen 2

Storage: 256GB

Battery: 7,000mAh

7. X5C Plus

Official price: Tk 14,999

Display: 6.74 inches

Camera: 50 megapixels

RAM: 4GB

Processor: Helio G81

Storage: 128GB

Battery: 5,260mAh

8. 600 Pro

Unofficial price: Tk 76,000

Display: 6.77 inches

Camera: 200 megapixels

RAM: 12GB

Processor: Snapdragon 8 Elite

Storage: 512GB

Battery: 7,000mAh

9. Power 2

Unofficial price: Tk 53,000

Display: 6.79 inches

Camera: 50 megapixels

RAM: 12GB

Processor: Dimensity 8500 Elite

Storage: 256GB

Battery: 10,080mAh

OnePlus

1. OnePlus 15

Unofficial price: Tk 92,500.

Display: 6.78 inches.

Camera: 50 megapixels.

RAM: 12GB.

Processor: Snapdragon 8 Elite Gen 5.

Storage: 512GB.

Battery: 7,300mAh.

2. OnePlus 15R

Unofficial price: Tk 64,000.

Display: 6.83 inches.

Camera: 50 megapixels.

RAM: 12GB.

Processor: Snapdragon 8 Elite Gen 5.

Storage: 256GB.

Battery: 7,400mAh.

3. Nord 6

Unofficial price: Tk 58,000.

Display: 6.78 inches.

Camera: 50 megapixels.

RAM: 12GB.

Processor: Snapdragon 8s Gen 4.

Storage: 256GB.

Battery: 7,500mAh.

4. Nord CE6 Lite

Unofficial price: Tk 34,000.

Display: 6.72 inches.

Camera: 50 megapixels.

RAM: 8GB.

Processor: Dimensity 7400 Apex.

Storage: 256GB.

Battery: 7,500mAh.

5. N6

Unofficial price: Tk 33,500.

Display: 6.8 inches.

Camera: 50 megapixels.

RAM: 8GB.

Processor: Dimensity 6360 Apex.

Storage: 256GB.

Battery: 8,000mAh.

Vivo

1. V80 Lite 5G (New)

Official price: Tk 59,999.

Display: 6.83 inches.

Camera: 50 megapixels.

RAM: 8GB.

Processor: Dimensity 7360.

Storage: 128GB.

Battery: 7,050mAh.

2. X300 Pro

Official price: Tk 149,999.

Display: 6.78 inches.

Camera: 200 megapixels.

RAM: 16GB.

Processor: Dimensity 9500.

Storage: 512GB.

Battery: 6,510mAh.

3. X300e

Unofficial price: Tk 87,000.

Display: 6.78 inches.

Camera: 200 megapixels.

RAM: 12GB.

Processor: Dimensity 9500.

Storage: 256GB.

Battery: 7,100mAh.

4. V70

Official price: Tk 87,999.

Display: 6.59 inches.

Camera: 50 megapixels.

RAM: 12GB.

Processor: Snapdragon 7 Gen 4.

Storage: 256GB.

Battery: 6,500mAh.

5. V60

Official price: Tk 64,999.

Display: 6.77 inches.

Camera: 50 megapixels.

RAM: 12GB.

Processor: Snapdragon 7 Gen 4.

Storage: 256GB.

Battery: 6,500mAh.

6. Y400

Unofficial price: Tk 26,000.

Display: 6.67 inches.

Camera: 50 megapixels.

RAM: 8GB.

Processor: Snapdragon 4 Gen 2.

Storage: 256GB.

Battery: 6,000mAh.

7. Y29 4G

Official price: Tk 19,999.

Display: 6.68 inches.

Camera: 50 megapixels.

RAM: 8GB.

Processor: Snapdragon 685.

Storage: 128GB.

Battery: 6,500mAh.

8. T4 Pro

Unofficial price: Tk 38,000.

Display: 6.77 inches.

Camera: 50 megapixels.

RAM: 8GB.

Processor: Snapdragon 7 Gen 4.

Storage: 128GB.

Battery: 6,500mAh.

9. V80 Lite

Official price: Tk 69,999.

Display: 6.8 inches.

Camera: 50 megapixels.

RAM: 8GB.

Processor: Dimensity 7500.

Storage: 256GB.

Battery: 10,000mAh.

Oppo

1. Find X9 Pro

Unofficial price: Tk 110,000.

Display: 6.78 inches.

Camera: 200 megapixels.

RAM: 16GB.

Processor: Dimensity 9500.

Storage: 512GB.

Battery: 7,500mAh.

2. Find X9S

Unofficial price: Tk 98,500.

Display: 6.59 inches.

Camera: 200 megapixels.

RAM: 12GB.

Processor: Dimensity 9500S.

Storage: 256GB.

Battery: 7,025mAh.

3. Find X8S

Unofficial price: Tk 85,000.

Display: 6.32 inches.

Camera: 50 megapixels.

RAM: 12GB.

Processor: Dimensity 9400+.

Storage: 256GB.

Battery: 5,700mAh.

4. Reno 15C

Unofficial price: Tk 41,000.

Display: 6.59 inches.

Camera: 50 megapixels.

RAM: 12GB.

Processor: Snapdragon 7 Gen 4.

Storage: 256GB.

Battery: 6,500mAh.

5. Reno 14 Pro

Unofficial price: Tk 63,000.

Display: 6.89 inches.

Camera: 50 megapixels.

RAM: 12GB.

Processor: Dimensity 8450.

Storage: 256GB.

Battery: 6,200mAh.

6. A6K

Official price: Tk 23,000.

Display: 6.75 inches.

Camera: 50 megapixels.

RAM: 6GB.

Processor: Snapdragon 685.

Storage: 128GB.

Battery: 6,500mAh.

Realme C100x smartphone
Realme

Realme

1. C100X (New)

Official price: Tk 21,999.

Display: 6.8 inches.

Camera: 50 megapixels.

RAM: 4GB.

Processor: Unisoc T7250.

Storage: 128GB.

Battery: 8,000mAh.

2. GT7 Pro

Unofficial price: Tk 78,000.

Display: 6.78 inches.

Camera: 50 megapixels.

RAM: 12GB.

Processor: Snapdragon 8 Elite.

Storage: 256GB.

Battery: 6,500mAh.

3. GT 6T

Unofficial price: Tk 36,000.

Display: 6.78 inches.

Camera: 50 megapixels.

RAM: 8GB.

Processor: Snapdragon 7+ Gen 3.

Storage: 128GB.

Battery: 5,500mAh.

4. Realme 14

Official price: Tk 41,999.

Display: 6.67 inches.

Camera: 50 megapixels.

RAM: 12GB.

Processor: Snapdragon 6 Gen 4.

Storage: 256GB.

Battery: 6,000mAh.

5. Realme P3

Unofficial price: Tk 24,000.

Display: 6.67 inches.

Camera: 50 megapixels.

RAM: 8GB.

Processor: Snapdragon 6 Gen 4.

Storage: 128GB.

Battery: 6,000mAh.

6. Narzo 80 Lite 4G

Unofficial price: Tk 11,500.

Display: 6.74 inches.

Camera: 13 megapixels.

RAM: 6GB.

Storage: 64GB.

Battery: 6,300mAh.

7. Narzo 70 Turbo

Unofficial price: Tk 23,000.

Display: 6.64 inches.

Camera: 50 megapixels.

RAM: 6GB.

Processor: Dimensity 7300 Energy.

Storage: 128GB.

Battery: 5,000mAh.

8. C75X

Official price: Tk 17,999.

Display: 6.67 inches.

Camera: 50 megapixels.

RAM: 8GB.

Processor: Helio G81 Ultra.

Storage: 128GB.

Battery: 5,600mAh.

9. Note 70

Official price: Tk 17,999.

Display: 6.67 inches.

Camera: 13 megapixels.

RAM: 4GB.

Processor: Helio G81 Ultra.

Storage: 128GB.

Battery: 6,300mAh.

10. C85

Official price: Tk 20,999.

Display: 6.8 inches.

Camera: 50 megapixels.

RAM: 6GB.

Processor: Snapdragon 685.

Storage: 128GB.

Battery: 7,000mAh.

Symphony

1. Innova 40

Official price: Tk 12,999.

Display: 6.75 inches.

Camera: 50 megapixels.

RAM: 6GB.

Processor: Unisoc T615.

Storage: 128GB.

Battery: 6,000mAh.

2. Max 30

Official price: Tk 9,999.

Display: 6.56 inches.

Camera: 5 megapixels.

RAM: 3GB.

Processor: T603.

Storage: 64GB.

Battery: 5,000mAh.

3. Max 10

Official price: Tk 8,999.

Display: 6.56 inches.

Camera: 5 megapixels.

RAM: 2GB.

Storage: 64GB.

Battery: 5,000mAh.

4. G27 Lite

Official price: Tk 7,399.

Display: 6.56 inches.

Camera: 5 megapixels.

RAM: 2GB.

Storage: 64GB.

Battery: 4,000mAh.

5. L146

Type: Feature phone.

Official price: Tk 1,899.

Display: 2.4 inches.

Battery: 3,500mAh.

6. A40

Type: Feature phone.

Official price: Tk 1,130.

Display: 1.77 inches.

Battery: 1,000mAh.

7. S80

Type: Feature phone.

Official price: Tk 2,199.

Display: 2.8 inches.

Battery: 1,500mAh.

Walton

1. Xanon X1 Ultra

Official price: Tk 19,499.

Display: 6.6 inches.

Camera: 50 megapixels.

RAM: 6GB.

Processor: Helio G99.

Storage: 128GB.

Battery: 5,000mAh.

2. Xanon X22 5G

Official price: Tk 25,999.

Display: 6.8 inches.

Camera: 50 megapixels.

RAM: 8GB.

Processor: Dimensity 7100.

Storage: 128GB.

Battery: 5,000mAh.

3. GenX Z3

Official price: Tk 14,799.

Display: 6.8 inches.

Camera: 13 megapixels.

RAM: 4GB.

Processor: Unisoc T7250.

Storage: 64GB.

Battery: 5,000mAh.

4. NexG N28 Pro

Official price: Tk 22,499.

Display: 6.7 inches.

Camera: 50 megapixels.

RAM: 8GB.

Processor: Helio G81.

Storage: 128GB.

Battery: 6,000mAh.

5. Olivio MH22I

Type: Feature phone.

Official price: Tk 1,400.

Display: 2.4 inches.

Battery: 1,400mAh.

6. Xplay 101

Type: Feature phone.

Official price: Tk 1,599.

Display: 2.4 inches.

Battery: 2,500mAh.

Huawei

1. Mate 80 Pro

Official price: Tk 139,999

Display: 6.75 inches

Camera: 50 megapixels

RAM: 16GB

Processor: Kirin 9030 Pro

Storage: 512GB

Battery: 5,750mAh

2. Nova 16 Pro

Unofficial price: Tk 88,000

Display: 6.84 inches

Camera: 200 megapixels

RAM: 12GB

Processor: Kirin 9010S

Storage: 512GB

Battery: 7,000mAh

3. Nova 15 Max

Official price: Tk 49,999

Display: 6.84 inches

Camera: 50 megapixels

RAM: 8GB

Storage: 256GB

Battery: 8,500mAh

4. Nova Y74

Official price: Tk 29,999

Display: 6.67 inches

Camera: 50 megapixels, 1080p

RAM: 8GB

Storage: 256GB

Battery: 6,620mAh

5. Nova 15 Max

Official price: Tk 49,999

Display: 6.84 inches

Camera: 50 megapixels

RAM: 8GB

Storage: 256GB

Battery: 8,500mAh

Infinix Hot 70 Pro 5G smartphone model
Infinix

Infinix

1. Hot 70 Pro 5G (New)

Official price: Tk 36,999

Display: 6.76 inches

Camera: 50 megapixels

RAM: 8GB

Processor: Dimensity 7100 5G

Storage: 128GB

Battery: 6,000mAh

2. Hot 70 Pro

Official price: Tk 36,999

Display: 6.76 inches

Camera: 50 megapixels

RAM: 8GB

Processor: Dimensity 7100

Storage: 128GB

Battery: 6,000mAh

3. GT 30

Official price: Tk 30,999

Display: 6.78 inches

Camera: 64 megapixels

RAM: 8GB

Processor: Dimensity 7400

Storage: 256GB

Battery: 5,500mAh

4. Hot 60 Pro+

Official price: Tk 28,999

Display: 6.78 inches

Camera: 50 megapixels

RAM: 8GB

Processor: Helio G200

Storage: 256GB

Battery: 5,160mAh

5. Smart 20

Official price: Tk 16,999

Display: 6.78 inches

Camera: 8 megapixels

RAM: 4GB

Processor: Helio G81

Storage: 128GB

Battery: 5,200mAh

6. Smart 10 Plus

Official price: Tk 14,999

Display: 6.67 inches

Camera: 8 megapixels

RAM: 4GB

Processor: Unisoc T7250

Storage: 128GB

Battery: 6,000mAh

7. Hot 60 Pro

Official price: Tk 20,999

Display: 6.78 inches

Camera: 50 megapixels

RAM: 8GB

Processor: Helio G200

Storage: 128GB

Battery: 5,160mAh

Motorola

1. Edge 70 Pro+

Unofficial price: Tk 66,000.

Display: 6.78 inches.

Camera: 50 megapixels, 2160p.

RAM: 12GB.

Processor: Dimensity 8500 Extreme.

Storage: 256GB.

Battery: 6,500mAh.

2. Edge 70 Pro

Unofficial price: Tk 54,000.

Display: 6.78 inches.

Camera: 50 megapixels.

RAM: 12GB.

Processor: Dimensity 8500 Extreme.

Storage: 256GB.

Battery: 6,500mAh, 90W.

3. Edge 70 Fusion

Unofficial price: Tk 40,000.

Display: 6.78 inches.

Camera: 50 megapixels.

RAM: 8GB.

Processor: Snapdragon 7s Gen 3.

Storage: 256GB.

Battery: 7,000mAh.

4. Moto A300 (2026)

Type: Feature phone.

Official price: Tk 2,350.

Display: 2 inches.

Camera: 1.3 megapixels.

RAM: 4MB.

Storage: 32MB.

Battery: 1,000mAh (removable).

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