Egypt: World Cup squad and jersey numbers
Egypt is in Group G alongside Belgium, Iran, and New Zealand. Here's a look at Egypt’s World Cup squad, jersey numbers, and the clubs each player represents.
Coach: Hossam Hassan
Goalkeepers: 1. Mohamed El Shenawy (Al Ahly), 16. El Mahdy Soliman (Zamalek), 23. Mostafa Shobeir (Al Ahly), 26. Mohamed Alaa (El Gouna).
Defenders: 2. Yasser Ibrahim (Al Ahly), 3. Mohamed Hany (Al Ahly), 4. Hossam Abdelmaguid (Zamalek), 5. Ramy Rabia (Al Ain), 6. Mohamed Abdelmonem (Nice), 13. Ahmed Abou El Fotouh (Zamalek), 15. Karim Hafez (Pyramids), 24. Tarek Alaa (ZED).
Midfielders: 8. Emam Ashour (Al Ahly), 11. Mostafa Ziko (Pyramids), 14. Hamdy Fathy (Al-Wakrah), 17. Mohanad Lasheen (Pyramids), 18. Nabil Emad (Al-Najma), 19. Marwan Attia (Al Ahly), 21. Mahmoud Saber (ZED).
Forwards: 7. Trezeguet (Al Ahly), 9. Hamza Abdelkarim (Barcelona), 10. Mohamed Salah (Liverpool), 12. Haissem Hassan (Oviedo), 20. Ibrahim Adel (Nordsjaelland), 22. Omar Marmoush (Manchester City), 25. Zizo (Al Ahly).