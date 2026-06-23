Football

Egypt: World Cup squad and jersey numbers

Prothom Alo English Desk
Football - FIFA World Cup 2026 - Group G - New Zealand v Egypt - BC Place, Vancouver, Canada - June 21, 2026 Egypt players line up during the national anthems before the matchReuters

Egypt is in Group G alongside Belgium, Iran, and New Zealand. Here's a look at Egypt’s World Cup squad, jersey numbers, and the clubs each player represents.

Coach: Hossam Hassan

Goalkeepers: 1. Mohamed El Shenawy (Al Ahly), 16. El Mahdy Soliman (Zamalek), 23. Mostafa Shobeir (Al Ahly), 26. Mohamed Alaa (El Gouna).

Defenders: 2. Yasser Ibrahim (Al Ahly), 3. Mohamed Hany (Al Ahly), 4. Hossam Abdelmaguid (Zamalek), 5. Ramy Rabia (Al Ain), 6. Mohamed Abdelmonem (Nice), 13. Ahmed Abou El Fotouh (Zamalek), 15. Karim Hafez (Pyramids), 24. Tarek Alaa (ZED).

Midfielders: 8. Emam Ashour (Al Ahly), 11. Mostafa Ziko (Pyramids), 14. Hamdy Fathy (Al-Wakrah), 17. Mohanad Lasheen (Pyramids), 18. Nabil Emad (Al-Najma), 19. Marwan Attia (Al Ahly), 21. Mahmoud Saber (ZED).

Forwards: 7. Trezeguet (Al Ahly), 9. Hamza Abdelkarim (Barcelona), 10. Mohamed Salah (Liverpool), 12. Haissem Hassan (Oviedo), 20. Ibrahim Adel (Nordsjaelland), 22. Omar Marmoush (Manchester City), 25. Zizo (Al Ahly).

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