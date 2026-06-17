Messi magic in frames

Argentina's Lionel Messi scores their first goal against Algeria - Kansas City Stadium, Kansas City, Missouri, U.S. - June 16, 2026REUTERS
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Argentina's Lionel Messi celebrates scoring their first goal against Algeria - Kansas City Stadium, Kansas City, Missouri, U.S. - June 16, 2026REUTERS
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Argentina's Lionel Messi celebrates scoring their first goal against Algeria - Kansas City Stadium, Kansas City, Missouri, U.S. - June 16, 2026REUTERS
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Argentina's Lionel Messi in action with Algeria's Hicham Boudaoui and Nabil Bentaleb against Algeria - Kansas City Stadium, Kansas City, Missouri, U.S. - June 16, 2026REUTERS
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Argentina's Lionel Messi scores their second goal past Algeria's Luca Zidane against Algeria - Kansas City Stadium, Kansas City, Missouri, U.S. - June 16, 2026REUTERS
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Argentina's Lionel Messi scores their second goal against Algeria - Kansas City Stadium, Kansas City, Missouri, U.S. - June 16, 2026REUTERS
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Argentina's Lionel Messi celebrates scoring their second goal against Algeria - Kansas City Stadium, Kansas City, Missouri, U.S. - June 16, 2026REUTERS
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Argentina's Lionel Messi in action with Algeria's Rayan Ait Nouri, Houssem Aouar, Ramy Bensebaini, Aissa Mandi and Nabil Bentaleb against Algeria - Kansas City Stadium, Kansas City, Missouri, U.S. - June 16, 2026REUTERS
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Argentina's Lionel Messi and Cristian Romero against Algeria - Kansas City Stadium, Kansas City, Missouri, U.S. - June 16, 2026Reuters
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Argentina's Lionel Messi celebrates scoring their third goal against Algeria - Kansas City Stadium, Kansas City, Missouri, U.S. - June 16, 2026REUTERS
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Argentina's Lionel Messi waves as he leave the pitch after the match against Algeria - Kansas City Stadium, Kansas City, Missouri, U.S. - June 16, 2026REUTERS