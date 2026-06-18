Football

Turkey: World Cup squad and jersey numbers

Prothom Alo English Desk
Turkey players pose for a team group photo before the matchReuters

Turkey is in Group D alongside Paraguay, USA, and Australia. Here's a look at Turkey's World Cup squad, jersey numbers, and the clubs each player represents.

Coach: Vincenzo Montella

Goalkeepers: 1. Mert Gunok (Fenerbahce), 12. Altay Bayindir (Manchester United), 23. Ugurcan Cakir (Galatasaray).

Defenders: 2. Zeki Celik (Roma), 3. Merih Demiral (Al-Ahli), 4. Caglar Soyuncu (Fenerbahce), 13. Eren Elmali (Galatasaray), 14. Abdulkerim Bardakci (Galatasaray), 15. Ozan Kabak (Hoffenheim), 18. Mert Muldur (Fenerbahce), 20. Ferdi Kadioglu (Brighton), 25. Samet Akaydin (Caykur Rizespor).

Midfielders: 5. Salih Ozcan (Borussia Dortmund), 6. Orkun Kokcu (Besiktas), 10. Hakan Calhanoglu (Internazionale), 16. Ismail Yuksek (Fenerbahce), 22. Kaan Ayhan (Galatasaray).

Forwards: 7. Kerem Akturkoglu (Fenerbahce), 8. Arda Guler (Real Madrid), 9. Deniz Gul (Porto), 11. Kenan Yildiz (Juventus), 17. Irgan Can Kahveci (Kasimpasa), 19. Yunus Akgun (Galatasaray), 21. Baris Alper Yilmaz (Galatasaray), 24. Oguz Aydin (Fenerbahce), 26. Can Uzun (Eintracht Frankfurt),

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