Football

Lautaro Martinez to start for Argentina against Algeria; Mahrez benched

Reuters
Kansas City, Missouri
Football - FIFA World Cup 2026 - Group J - Argentina v Algeria - Kansas City Stadium, Kansas City, Missouri, U.S. - June 16, 2026 Argentina's Lionel Messi and Rodrigo De Paul arrive at the stadium before the matchReuters

Lautaro Martinez will start as Argentina's striker in their World Cup opener against Algeria on Tuesday, with Julian Alvarez on the bench despite coach Lionel Scaloni saying the Atletico Madrid player was available after recovering from an ankle injury.

  • Lautaro Martinez will share attacking duties with Lionel Messi, who is appearing at a record sixth World Cup.

  • Left back Nicolas Tagliafico misses out with a calf injury, Facundo Medina replaces him.

  • Riyad Mahrez on the bench for Algeria as Anis Hadj Moussa starts.

Argentina

Emiliano Martinez; Gonzalo Montiel, Lisandro Martinez, Cristian Romero, Facundo Medina; Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Enzo Fernandez, Thiago Almada; Lionel Messi, Lautaro Martinez.

Algeria

Luca Zidane; Aissa Mandi, Rayan Ait-Nouri, Rafik Belghali, Ramy Bensebaini; Fares Chaibi, Hicham Boudaoui, Nabil Bentaleb; Ibrahim Maza, Amine Gouiri, Anis Hadj Moussa.

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