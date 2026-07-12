Football

Argentina vs Switzerland: Full squads for today's World Cup quarter-final

Reuters
Kansas City, Missouri
Argentina's Lionel Messi arrives at the stadium before the match at FIFA World Cup 2026 - Quarter Final - Argentina v Switzerland - Kansas City Stadium, Kansas City, Missouri, US - 11 July, 2026REUTERS

Argentina will face Switzerland in the World Cup quarter-final on Saturday (Bangladesh time Sunday) with the same starting lineup that secured a 3-2 win over Egypt in the last 16, with striker Julian Alvarez and midfielder Leandro Paredes retaining their positions.

Argentina coach Lionel Scaloni told reporters on Friday he planned to start with a "very similar team to the other match."

Switzerland manager Murat Yakin makes one change from the side that beat Colombia on penalties after a goalless draw, with midfielder Djibril Sow replacing Ardon Jashari.

Switzerland's Granit Xhaka during the warm up before the match at FIFA World Cup 2026 - Quarter Final - Argentina v Switzerland - Kansas City Stadium, Kansas City, Missouri, US - 11 July, 2026.
REUTERS

Yakin said on Friday that Switzerland's leading scorer Johan Manzambi would again miss out with the knee injury that side-lined him against Colombia.

Teams

Argentina: Emiliano Martinez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martinez, Nicolas Tagliafico; Leandro Paredes, Rodrigo De Paul, Enzo Fernandez, Alexis Mac Allister; Lionel Messi, Julian Alvarez.

Switzerland: Gregor Kobel; Denis Zakaria, Manuel Akanji, Nico Elvedi, Ricardo Rodriguez; Granit Xhaka, Remo Freuler, Djibril Sow; Fabian Rieder, Dan Ndoye, Breel Embolo.

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