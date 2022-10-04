Spain reigns as Nadal second behind Alcaraz in ATP rankings

Rankings
1. Carlos Alcaraz (ESP) 6740 pts
2. Rafael Nadal (ESP) 5810 (+1)
3. Casper Ruud (NOR) 5645 (-1)
4. Daniil Medvedev 5065
5. Alexander Zverev (GER) 5040
6. Stefanos Tsitsipas (GRE) 4810
7. Novak Djokovic (SRB) 3820
8. Cameron Norrie (GBR) 3445
9. Andrey Rublev 3345
10. Hubert Hurkacz (POL) 3175 (+1)
11. Taylor Fritz (USA) 3055 (+1)
12. Jannik Sinner (ITA) 3040 (-2)
13. Félix Auger-Aliassime (CAN) 2950
14. Marin Cilic (CRO) 2495 (+2)
15. Pablo Carreño (ESP) 2360 (-1)
16. Matteo Berrettini (ITA) 2360 (-1)
17. Diego Schwartzman (ARG) 2110
18. Karen Khachanov 1990
19. Frances Tiafoe (USA) 1940
20. Nick Kyrgios (AUS) 1780